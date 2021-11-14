حبس تشكيل عصابي تتزعمه امرأة تخصص في سرقة السيارات بالإسماعيلية

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات الملاكي من أسفل المنازل بالإسماعيلية خلال الفترة الماضية.

ووردت عدة إخطارات إلي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تفيد بإبلاغ مواطنين عن سرقة السيارات الخاصة بهم خلال توقفها أسفل المنزل في ساعة متأخرة من الليل.

تشكيل فريق بحث

وشكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريق بحث، برئاسة اللواء طلعت عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، ضم العميد محمد الطنيخي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد البرماوي رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية.

وتوصلت تحريات ضباط البحث الجنائي إلى تحديد هوية شخصين من مرتكبي الوقائع، وبمتابعة تحركاتهما ونشاطهما توصلت التحريات إلى تكوين تشكيل عصابي من 4 أشخاص تتزعهم امرأة لسرقة السيارات والاتجار في المواد المخدرة.

القبض على المتهمين

واستهدفت عدة مأموريات، بمشاركة النقباء مروان منصور ومحمود منصور معاوني مباحث قسم ثالث، المتهمين خلال تحركهم بإحدي السيارات المسروقة بدائرة القسم ونجحت القوات في القبض عليهم.

وعثرت الشرطة مع المتهمين علي كمية من المواد المخدرة، وكمية من المفاتيح، ومبلغ مالي، كما استهدفت المأمورية منزل زعيمة التشكيل والقت القبض عليها.

حملات مكثفة لمديرية أمن الإسماعيلية

ووجه اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات علي المواد المخدرة بشكل كبير لضبط تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة.

ونجح ضباط البحث الجنائي برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية في توجيه عدد من الضربات الامنية لتجار المواد المخدرة، أبرزها ضبط نصف طن من مخدر الحشيش على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

كما نجح ضباط البحث الجنائي في أقسام ثان وثالث الإسماعيلية، في ضبط عدد من العناصر المروجة لمخدر الشابو وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل توزيعها.