سيدة تطلب الخلع: «ساب الشغل وكل يوم عامل البيت قهوة لأصحابه»

لم تتخيل الفتاة العشرينية أنها بعد عامين فقط من زواجها ستلجأ لمحكمة الأسرة بإمبابة لتقيم دعوى خلع ضد زوجها، لاستحالة العيش معه مرة أخرى بهذا الوضع، مبررة سبب الدعوى بأنه ترك عمله بعد أشهر من الزواج، وحوَّل شقتها لمقهى.

الزوج مغيب بسبب المخدرات

قالت الزوجة في دعواها للقاضي: «إنها تزوجت بطريقة تقليدية عن طريق عمتها، وكانت لا تملك حق الرفض، فكان شابا على خلق وصاحب مهنة، بخلاف أنه جارهم منذ 25 عاما، فوافق أهلها عليه، وتمت خطبتهما، وبعد عامين تمت الزيجة وانتقلت للعيش معه، لتتفاجأ بشخص آخر، وأنه مدمن على الأقراص المخدرة طوال الوقت، ومغيب بسببها».

الزوج المدمن تركه عمله

وأضافت الزوجة أنها اكتشفت أنه عصبي، وإنه عند الغضب يكسر المنزل رأساً على عقب، ويسيء لها، ولأهلها، ويهددها بحرمانها من حقوقها، فتخشى التنفس بصحبته خوفا أن يبطش بها، بخلاف أنه ترك عمله ليتفرغ لأصدقائه، والمخدرات التي أدمنها ويجتمع بهم كل ليلة في المنزل ليتعاطوها، دون احترام لحرمة البيت، وفقا لقولها.

الزوج حوَّل المنزل لمقهى

وتابعت الزوجة «كل يوم صحابه قاعدين عندي في البيت، ويحبسني في الأوضة بالساعات، علشان يشربوا حشيش براحتهم، وأنا أعمل لهم الأكل والشرب، علشان ميصرفوش فلوس على القهوة، ولما اعترضت ضربني ورفض إني أروح بيت أهلي علشان أخدمهم طول الليل، وطلبت منه أمه تمنع عنه الفلوس علشان ينزل يشتغل ويبطل يشتري الحشيش، بس هي رفضت، وقالت لي ليكي تأكلي وتشربي وبس ملكيش دعوة».

الزوج هددها بتركها معلقة

وأشارت الزوجة إلى أنها تركت منزلها خِلسة، وذهبت لمنزل أهلها طالبه الطلاق منه، وعندما تحدث والدها معه قال له إنه لم يطلقها دون التنازل عن حقوقها وكتابة ذلك، فهددته بالخلع، لكنه لم يطلقها، هددها بتركها معلقة، واختتمت الزوجة حديثها بأنها لجأت لمحكمة الأسرة بإمبابة، لتتخلص من هذه الزيجة نهائياً، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 44 لسنة 2020، ما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.