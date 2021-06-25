إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة في مطار شرم الشيخ

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب، اليوم الجمعة، محاولة تهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 1279 لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 2079 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

جاء لك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم الخطوط pc 632 بيجاسوس القادمة من صبيحة، حيث اشتبه مصطفى الفقى مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصري الجنسية قادم من باريس حيث لاحظ ارتباكه الشديد .

وتم تمرير أمتعة الراكب الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أبوالقاسم عبدالحكم، مأمور الفحص، وتبين وجود أجسام معتمة داخل الحقائب .

وتم تكليف سلام لطفى مأمور التفتيش، و ربيع أحمد مدير إدارة الأمن الجمركى بتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب، وتبين وجود 41 شريط أقراص وكبسولات بعدد 405 من أقراص وكبسولات عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل .

وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونه من أحمد عبدالحى ومصطفى الفخرانى ومحمد عادل وفى حضور محمود أبوالعباس رئيس قسم الشئون القانونية .

وقرر أيمن شملول مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .