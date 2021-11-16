عضو «العليا للفيروسات» يطالب المواطنين بالحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، اليوم، إن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، موجودة وتعمل الدولة على توفير التطعيم في الجامعات والمدارس ومحطات المترو والأتوبيس، لافتا إلى أن الشخص الذي يتغيب في الامتحانات بسبب عدم حصوله على التطعيم يصبح غائبا دون عذر خاصة أنه لم يقدم شهادة طبية تفيد بعدم استطاعته الحصول على اللقاح.

كل الأدوية واللقاحات لها آثار جانبية

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن كل الأدوية واللقاحات لها آثار جانبية تستمر لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة بعد الحصول على اللقاح، ويتم السيطرة على ذلك من خلال تناول حبوب الباراسيتامول.

اللقاح لا يسبب الإصابة بفيروس كورونا

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يتسبب في إصابة الشخص بكورونا، متابعا: «محدش خد اللقاح في مصر واتوفى مشوفناش ده نهائي خالص، الشخص اللي عنده برد وجاتله رسالة عشان يطعم يقول عشان يتم تأجيل ميعاد التطعيم الخاص به».

الحصول على أمصال الإنفلونزا الموسمية

وطالب المواطنين بالحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية خاصة أن أعراضه تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، وأصبح وباء عالميا في مارس 2020، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، وتنافست الدول لإنتاج اللقاحات المضادة للفيروس، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا.