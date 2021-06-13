عادل خطاب: الموجة الثالثة من كورونا «تنحسر» ولا شواهد لبدء الرابعة

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، إن كل المؤشرات في مصر تعكس وجود انخفاض حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، وفي طريقها لانتهاء الموجة الثالثة، فلا توجد شواهد لبدء الموجة الرابعة.

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بهبوط أعداد المصابيين، واهتمام من خلال وزارة الصحة بالبروتوكلات العلاجية، وتضافر كافة فئات المجتمع والتزام المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، «الحالات الموجودة الشدة بتاعتها وشراسة الفيروس أقل من قبل كده، وفيه ناس كتيرة بتقول أنا خدت التطعيم وجالي كورونا بعدها، والتطعيم لا يقي من عدم الإصابة بالفيروس».

وأوضح، أن خطة التطعيم موجودة، وأن العمليات الخاصة به تسير بخطى سريعة جدًا وفقا للجدول الزمني الموضوع، لافتًا إلى أن المسؤولين لم يتعاقدوا على نوع واحد من اللقاحات، فقد تعاقدت مصر على اللقاح الصيني وأسترازينيكا، وهما الأكثر فاعلية والأقل على مستوى الأعراض الجانبية.

وحول معدل متلقي التطعيم في مصر، قال «خطاب»: «هذا المعدل طبيعي ويحدث في كل بلدان العالم، ولو وصلنا في أي مجتمع لحصول 70% منه على التطعيم فإننا سنصل إلى مناعة القطيع، وهذا أمر مفيد للجميع، حتى لمن لم يحصلوا على التطعيم».