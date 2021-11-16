مستشار الرئيس: ندرس تطعيم الأطفال من 5 سنوات بلقاحات كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن موعد تطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطعيم طلاب الجامعات الذين التحقوا بها هذا العام، وبها مجموعة من الطلاب أقل سنًا من 18 سنة، وقال: «دول بيتم تطعيمهم دلوقتي، ثم سيتم تطعيم طلاب الثانوية العامة أو التعليم الفني أو التعليم الأزهري ما بين سن 16 و17 سنة».

دراسة تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يتم الآن دراسة تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، وهذا الأمر يُدرس بعناية من حيث فاعلية اللقاحات، وأنواع اللقاحات التي تناسب هذه الأعمار، وأمان اللقاحات، والجرعة المناسبة لهم، من أجل أن تكون هذه فئة جديدة تدخل في اللقاحات، واستطرد بقوله: «بس المهم دلوقتي ننتهي من تطعيم من سن 16 إلى 18 سنة».

توجيهات رئاسية بتسهيل حصول المواطنين على اللقاحات

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في تلقي اللقاحات، تم ترجمتها بأن أي شخص يتقدم لأي مركز من مراكز تقديم اللقاحات، والتي عددها الآن يقترب من 1390 مركزاً، سيحصل على اللقاح بدون طلبات تسجيل مسبقة، وأضاف: «اتعملت مراكز متنقلة، وبعض المراكز في بعض محطات المترو الكبيرة، بحيث أي حد يروح يأخذ اللقاح بسهولة جدًا ويسر بدون أي معوقات».

وتابع: «كل المطلوب يبقى معاه البطاقة بتاعته والرقم القومي عشان يسجل ويبقى عارفين مين اللي أخذ اللقاح عشان يتسجل على السيستم، التسهيلات بدأت عند قرار تطعيم كل منسوبي الجامعات المصرية، سواء أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو الإداريين، وقبل الجامعي المدرسين والمساعدين والإداريين، بدأنا في التسهيلات حتى تتاح التطعميات بأقصى سرعة ممكنة، مراكز الشباب موجودة فعلاً، وكل ده متاح حالياً، فيه مؤسسات يتم تطعيمها بالتنسيق مع الجهات، بحيث الفرق الطبية تروح تطعم مجموعة كاملة في وقت واحد أو في يوم واحد، وده حصل فعلاً وما زال يحصل».