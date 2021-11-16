رامي رضوان عن دفع المواطنين لتلقي اللقاح: «مصر حنينة مش زي أوروبا»

قال الإعلامي رامي رضوان، إن مصر تطبق إجراءات حصول المواطنين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل خفيف وليس مثل أوروبا متابعًا: «مصر حنينة في التطبيق عكس أوروبا مش عايزين نروح لإغلاق جزئي».

وأوضح أن معدلات إصابات فيروس كورونا في أوروبا، أصبح مرتفع للغاية، مشيرًا إلى أنه تم فرض إجراءات أكثر قيودًا مما كانت عليه الدول الأوروبية.

استراليا تشدد الرقابة على غير المطعمين

وأضاف «رضوان» خلال تقديمه في برنامج «مساء dmc» على شاشة«dmc»، اليوم الثلاثاء، أنه في أستراليا قررت أحد الولايات منع غير المطعمين من دخول الاستادات والأنشطة أو الزيارة لهم في بيوتهم، وسيتم تطبيق هذا الأمر بداية من 17 ديسمبر المقبل على الرغم من أن نسبة الحاصلين على اللقاح في أستراليا، تجاوزت الـ 65 %، وهو ما دفع المواطنين للإقبال على التطعيم.

تطبيق صارم في النمسا للإجراءات

وأكد الإعلامي، أن دولة النمسا اتخذت إجراءً أكثر صرامة، وهو تطبيق عزل منزلي لأي شخص لم يحصل على التطعيم المضاد لكورونا، مع استثناء للخروج لمكان العمل أو شراء الطعام، مع منعه من حضور المسارح والسينمات والنوادي، مبينًا أن نسبة المطعمين في البلاد 65%، مشيرا إلى أن الشرطة ستفتش بشكل عشوائي لتقبض على الجالسين في أماكن عامة دون الحصول على تطعيم.

منع النواب من التصويت بسبب اللقاح

وذكر الإعلامي رامي رضوان، أن فرنسا منعت دخول الأماكن المغلقة بدون ارتداء الكمامة، مع تطبيق هولندا إغلاق جزئي من خلال الإغلاق المبكر للمحلات ومنع حضور الحفلات على الرغم من حصول الأشخاص بنسبة 84% في البلاد على اللقاح، وجاء هذا بعد ارتفاع الإصابة بنسبة 44% في البلاد لامتناع البعض عن تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن دولة لاتفيا، منعت نوابها الذين لم يحصلوا على اللقاح، من التصويت في البرلمان.