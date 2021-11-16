إحصائية صادمة بشأن عدد الحاصلين على لقاح كورونا في أفريقيا

كشف المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، عن ارتفاع نسبة تطعيم سكان القارة الأفريقية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى 6.06%، بالنسبة للذين حصلوا على جرعتين، بينما بلغت نسبة من حصلوا على جرعة واحدة 9.2%.

وقال المركز الأفريقي، في بيان له، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقارة منذ تفشي الجائحة، بلغ 8 ملايين و625 ألف إصابة، مقابل 221 ألف وفاة، وتعافى 7 ملايين و987 ألف حالة.

وناشد المركز الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد الفيروسات الأخرى المنتشرة في القارة، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، بالإضافة لرصد حالات الوفيات السريعة والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس ومتابعة مستمرة في حالة ظهور أي متغيرات جديدة.

المركز يدعم دول أفريقيا للوقاية من الأمراض المعدية

يُذكر أن المركز الأفريقي، يدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

وأوصي المركز الأفريقي للوقاية، كافة دول القارة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب تفشي فيروس كورونا والالتزام بكافة الإجراءات والتدابير والتي تتمثل في «تلقي اللقاح، غسيل اليدين بالماء والصابون، ارتداء الكمامة، عدم التواجد في الأماكن المغلقة».

الأعراض الجانبية للقاح «فايزر»

وعن الأعراض الجانبية للقاح فايزر، أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الأعراض التي تم رصدها خلال التجارب السريرية على الفئات العمرية المختلفة التي تحصل على اللقاح، من خلال الشركات المصنعة للقاحات، والتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية تؤثر على صحة الأشخاص الذين يحصلون على اللقاحات، وتتمثل هذه الأعراض في «ارتفاع درجة الحرارة، احمرار أو تورم مكان الحقن، الإرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».