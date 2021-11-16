تراجع طفيف في أسعار الذهب.. عيار 21 بـ808 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء بنحو 4 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنةً بأسعار التعاملات مساء أمس الاثنين، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 من 927 جنيهاً أمس، إلى نحو 923 جنيهاً مساء اليوم.

الذهب عيار 24 سجل 923 جنيها للجرام

وأكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت تراجع مع التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء مقارنةً بالأسعار مساء أمس الاثنين مضيفاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار جرام الذهب عيار 24 تراواحت بين 923 جنيهاً في الحد الأدني للأسعار بمحلات الصاغة في أنحاء الجمهورية، بينما سجل الحد الأقصى للأسعار نحو 926 جنيهاً، بانخفاض قدره 4 جنيهات مقارنةً بأسعار أمس.

وتابع «نجيب» أن أسعار جرام الذهب عيار 21، الأكثر جاذبية عند المصريين، بدأت بأسعار 808 جنيهات بالنسبة للحد الأدنى للسعر، بينما سجل الجرام في الحد الأقصى نحو 810 جنيهات، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 أسعار تراوحت بين 693 و694 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب بين 6464 و6480 جنيهاً

وسجل الجنيه الذهب، الذي يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21، أسعار تراوحت بين 6464 جنيهاً كحد أدنى، و6480 جنيهاً كحد أقصى، في حين سجلت أونصة الذهب أسعار بدأت من 28.719 ألف جنيه، وانتهت بأسعار تصل إلى 28.890 ألف جنيه كحد أدنى.

وأشار «نجيب» إلى أن كيلو الذهب تراوحت أسعاره في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء في أسواق الذهب بين 923.428 ألف جنيه، و925.714 ألف جنيه، مؤكداً ان تفاوت أسعار الذهب أمر طبيعي في ظل التأرجح في الأسعار في البورصات العالمية، لافتاً إلى ارتباط أسعار المعدن النفيس في القاهرة بالأسعار العالمية بشكل دائم، علاوة على التقلبات في أسعار صرف الدولار الأمريكي محلياً وعالمياً.