ننشر توصيات «التعليم» للأطفال بمنهج رابعة ابتدائي: «اعرفوا حقوقكم»

طورت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مناهج الصف الرابع الابتدائي، وأضافت معلومات حياتيه يعيشها الطلاب، تهدف إلى ربط الطلاب بالبيئة المحيطة، ومنها تفاصيل حقوق وواجبات الأطفال، والجهود الدولية والمحلية لحمايتهم، بجانب حقوق وواجبات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

يكشف كتاب الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، تفاصيل الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وواجبتهم، مؤكداً أن لهم الحق في التعليم والصحة والرعاية والمشاركة.

الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوق الطفل

يسرد الكتاب تفاصيل الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان، فيقول: «اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتي صدرت عن الأمم المتحدة، حيث تنص الاتفاقية على أن لكل طفل الحق في الرعاية، والحماية، والمشاركة، وتعني الرعاية توفير بيئة للطفل تساعد على نموه وتطوره، ويشمل ذلك توفير المسكن والغذاء والتعليم ووقت اللعب والترفيه».

ويضيف الكتاب: «يقصد بالحماية ضمان أن تكون البيئة التي يعيش فيها الطفل آمنة، أما المقصود بالمشاركة فهو أن يشارك الطفل في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياته».

وأوضح أن جهود مصر لحماية حقوق الطفل تتمثل في الآتي

دستور مصر عام 2014، إذ أكدت المادة رقم 80، حق الطفل في الرعاية والتعليم والصحة والمسكن وغير ذلك.

كما وضعت الدولة قانونًا للطفل المصري، والذي يتضمن مواد تشير إلى حقوق الطفل المصري، وحمايته من أي نوع من أنواع التمييز.

كما وفرت الدولة خط نجده الطفل رقم 16000، للإبلاغ عن الحالات التي يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال العنف وانتهاك حقوقهم.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

تضمن دستور مصر عام 2014، مواد تتعلق بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنص المادة رقم 81، على أن لذوي الاحتياجات الخاصة، حقوق في التعليم والرعاية الصحة والخدمات التي تلبي احتياجاتهم في الأماكن العامة، بحسب ما جاء في كتاب الدراسات الاجتماعية.

ويؤكد الكتاب، أن الدولة تبذل جهودًا عدة لضمان حصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة حقوقهم، وذلك إيمانًا من الدولة بأحقيتهم في الرعاية التي تساعدهم على أن يكون لهم دور في المجتمع، موضحًا أنه هناك نماذج عدة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا حققت مراكز متقدمة في مجالات مختلفة، مثل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي تحدى الإعاقة عندما فقد بصره، واستطاع أن يحصل على درجة الدكتوراه، وألّف العديد من الكتب وحصل على العديد من الجوائز.

تعرف على واجبات الطفل

وذكر الكتاب، أن الدولة تحرص على تمتع الأطفال بحقوقهم، فعليهم القيام بواجباتهم، ومن هذه الواجبات، المذاكرة وأداء الواجبات المدرسية، ومساعدة أفراد الأسرة في بعض الأعمال المنزلية والالتزام بالقواعد والقوانين، فضلًا عن المحافظة على البيئة التي يعيشون فيها، وإذا احتاجوا إلى المساعدة في أي وقت، يمكنهم الاستعانة بمعلميهم وأسرتهم أو أصدقائهم.