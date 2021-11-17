«حزن رايح جاي».. مصرع 5 من عائلة ممثل هندي راحل أثناء عودتهم من جنازة

كانوا عائدين من تشييع جنازة إحدى أقاربهم، ويشاء القدر أن تبقى الأجواء الحزينة القاتمة مسيطرة على المشهد بل تزداد سوءا بوفاتهم أيضا، حيث لقي 5 أفراد من عائلة الممثل الهندي الراحل سوسانت سينج راجبوت، مصرعهم في حادث سير صباح الثلاثاء، ووقع الحادث على الطريق السريع الوطني رقم «333»، في «منطقة لاكيساراي» بولاية بيهار، كما ورد في صحيفة هندوستان تايمز.

الضابط المسؤول عن القضية: الضحايا كانوا عائدين من جنازة

قال الضابط كابير، المسؤول عن القضية، إن الضحايا كانوا عائدين إلى قريتهم، بعد القيام بالطقوس الجنائزية، لجيتا ديفي، شقيقة ضابط شرطة هاريانا الكبير أو.بي.سينج، صهر سوسانت سينغ راجبوت.

وأضاف مدير شرطة لاكيساراي سوشيل كومار أن الحادث كان تصادمًا هائلاً بين شاحنة وسومو «عربة ميكروباص»، حيث كان عشرة أشخاص عائدين من باتنا، موضحا أن «ستة أشخاص من بينهم سائق العربة، توفوا على الفور، بينما نُقل أربعة جرحى إلى المستشفى في حالة حرجة».

تفاصيل عن المتوفين في الحادث

المتوفون جميعهم من قرية «جاموي»، الموطن الأصلي لـ الراحل سوشانت سينج راجبوت، وكانوا في باتنا لأداء الطقوس الأخرى لـ جيتا ديفي، إحدى أقارب سوشانت سينج راجبوت.

وأضافت الشرطة أنه تم إرسال اثنين من المصابين وهم بالموكوند سينغ وديل خوش سينغ إلى باتنا لتلقي العلاج، بينما تم إدخال الاثنين الآخرين بالميكي سينغ وتونو سينغ في مستشفى منطقة لاكيساراي، وتم إرسال جثث المتوفين إلى المستشفى لتشريح الجثة.

وتم التعرف على المتوفين، والتأكد من هويتهم، وأنهم ينتمون لعائلة الراحل سوشانت سينج راجبوت، وهم لالجيت سينغ (صهر أو بي سينغ) وابنيه أميت شيخار ورام شاندرا سينغ وبيبي ديفي وأنيتا ديفي، بالإضافة، لـ السائق بريتام كومار.

سوشانت سينج راجبوت، ممثل هندي شهير، توفي العام الماضي، وأثار خبر وفاته جدلا واسعا في عالم بوليوود، والهند بشكل عام، وما زالت الألغاز تتعلق حول كيفية وفاته، وهل قتل أم انتحر، ما زال سؤال لم يتم إجابته، حتى الآن.