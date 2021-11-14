كيف أصبح أطفال أشهر أفلام بوليوود الآن؟.. أبرزهم أريان ابن شاروخان

أطفال صغار، استطاعوا خطف قلوب المشاهدين، في العديد من الأفلام الهندية الشهيرة، وحفروا ملامحهم بذاكرتنا، فمن منا لا يبتسم مع طفلة فيلم «كوتش كوتش هوت هيا»، أنجالي الصغرى، ومن لا يتذكر الطفل الوسيم الذي كان يقوم بدور شاروخان وهو صغير في فيلم «كابهي كوشي كابهي جم»، لكن سينصدم العديد عندما يعلم أن هذا الطفل، كان أريان خان ابن شاروخان، سوف نستعرض لكم أشهر الأطفال التي صنعت علامة بذاكرة المشاهدين في أبرز الأفلام الهندية، وكيف أصبحوا الآن.

أريان خان ابن شاروخان

ظهر أريان خان، على الشاشة الفضية لأول مرة في فيلم «كابهي كوشي كابهي جم»، وكان عمره ثلاث سنوات فقط، وكان يقوم بدور شاروخان الصغير بالفيلم، واختاره المخرج كاران جوهر بعد أن وجد ملامحه تشبه والده، ووجد أنه الطفل الأنسب للقيام بدور شاروخان الصغير، حسبما ذكر في برنامجه الشهير «كاران ويز كوفي».

بينما شارك أريان خان، أيضا والده في بعض مشاهد فيلم «أوم شانتي اوم» عام 2007، وكان لديه من العمر 10 سنوات، حيث إن أريان مواليد 12 نوفمبر 1997، وكان يظهر له بعض مقاطع الفيديو وهو يعلم والده ركلات التايكوندو، التي يقومون بها في أغنية «Dard E Disco»، وكان يظهر عاري الصدر مثل والده النجم الشهير شاروخان.

يذكر أن أريان خان، احتفل بعيد ميلاده الـ 24 أمس، وسط صمت عائلي، كما مر عيد ميلاد، والده شاروخان الملقب بـ «ملك بوليوود» أيضا بصمت تام، بسبب أزمته مع اتهامه بقضية مخدرات، وتم قبول كفالة أريان يوم 30 أكتوبر الماضي.

معلومات عن أريان خان

بالرغم من مشاركة أريان خان، بعالم الفن منذ صغره، إلا انه، اختار، ان يكون بطلا من خلف الكاميرات، لذا اختار دراسة الإخراج، ويعرف عنه، أنه شخص مرح واجتماعي، لديه العديد من الأصدقاء، ومفعم بالحيوية، هو الابن الأكبر لـ شاروخان، يتم مشاهدته دائما مع أبناء أصدقاء والده ووالدته، ولديه صداقة قوية مع أبناء عائلة باتشان، وخاصة نافيا ابنة شويتا باتشان، وأيضا مع أنانيا باندي، كما لديه صداقة متينة مع إبراهيم سيف علي خان، فضلا عن ترابطه مع أبناء جوهي تشاوالا، التي احتفلت بعيد ميلاده أمس بصورة من الطفولة تجمعه بـ أطفالها، بجانب أنها من دفعت كفالته، لأنها تعد أريان مثل أبنائها.

يعرف عن أريان خان، أنه هادئ الطباع، ولكنه ليس انطوائيا، كما يذكر دائما عنه من أصدقاء والده، ولكن بسبب أزمته الأخيرة، يعيش في عزلة وصدمة نفسية، وفقا لما ذكر في موقع «imwbuzz» الهندي.

سناء سعيد.. فيروز السينما الهندية

سناء سعيد، الطفلة الهندية التي خطفت الأنظار في فيلم «كوتش كوتش هوت هيا»، كانت خفة روحها، التي لا تفارقها طوال الفيلم، وقيامها بعدة مشاهد مؤثرة، وكانت أبرزها مشهد الذهاب للصلاة والبكاء، فقد أبكت جميع المشاهدين، وكان دورها رئيسي بالفيلم، وتتمحور كل الأحداث حولها، تعد هي البطلة الرئيسية للفيلم بالفعل، فكانت المحرك الأساسي للأحداث، جعلت المشاهدين يبكون عندما تبكي، ويبتسمون عندما تبتسم.

تعد الهندية سناء سعيد، النسخة الهندية من الطفلة المصرية الشهيرة فيروز، وتفوقت سناء سعيد بالفعل على نفسها، وكانت اختيارا رائعا من المخرج كاران جوهر.

قرر كاران جوهر أن يأخذ بيد طفلته، ويقدمها للسينما الهندية مرة أخرى في فيلم «ذا استويندت يير»، وقدمها شابة للسينما الهندية، بعد إيمانه بموهبتها منذ ترشيحها لـ فيلم «كوتش كوتش هوت هيا» عام 1998.

بارزان داستور «الطفل الصامت»

في عام 2018، احتفل المخرج كاران جوهر، بمرور 20 عاما على فيلم «كوتش كوتش هوت هيا»، لـ شاروخان وكاجول، وليجعل الاحتفال أكثر تميزا، استدعى جميع أبطال الفيلم، ومن بينهم كان بارزان داستور، الذي لعب دور طفل سردار، الطفل الصامت.

وشارك بارزان دستور، الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حينها، معلقا: «تفصلنا 20 عاما، عن لحظات لا تنسى من حياتي، شكرا لك يا سيدي شاروخان على تحقيق أحلامي».

يقوم بارزان دستور، بالعمل في مجال الفن، وقدم عددا من الأفلام في بوليوود، ومن بينها فيلم «إسكندر»، «بارزانيا»، «بوكيت مامي»، كما أنه يشارك في مجال التأليف والإنتاج، أيضا.

جبران خان.. ابن شاروخان وكاجول في فيلم «كابهي كوشي كابهي جم»

أصبح الطفل جبران خان، الذي جسد دور ابن شاروخان وكاجول، في فيلم «كابهي كوشي كابهي جم»، ممثل ومدرب رقص في بوليوود، هو ابن الممثل الهندي الشهير، فيروز خان.

حصل جبران خان على فرصة للعمل في صناعة السينما الهندية في سن مبكرة من حياته، عمل في العديد من الأفلام البوليوودية، وأبرزها «كابهي كوشي كابهي جم، وريشتي».

وبسبب مظهره اللطيف تلقى العديد من العروض بعد ظهوره على الشاشة الكبيرة، ومنذ الطفولة، لديه أيضًا شغف بالرقص وحصل أيضًا على تدريب احترافي للرقص في مومباي.

كان جبران مخرجًا مساعدًا في فيلم «Brahmastra»، لـ أيان مخرجي، مع النجم أميتاب باتشان، ورانبير كابور، وعاليا بهات، وهو من مواليد 1993، يبلغ من العمر 17 عاما، من أسرة مسلمة، حيث إن والده فيروز خان، المعروف باسم أرجون، إنه ممثل معروف في صناعة السينما والتلفزيون الهندية ومعروف شعبياً بلعب دور أرجونا في البرنامج التلفزيوني الملحمي ماهابهارات.

أطفال فيلم «كابهي كوشي كابهي جم».. كيف أصبحوا

قامت ماليفكا راج، بدور كارينا كابور بالفيلم وهي صغيرة، والآن تمتهن مهنة عرض الأزياء، وبلوجرز، ولديها العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كافيش ماجومدار، الذي ما زال تذكر شخصيته بالفيلم بـ اسم «لادو»، وقدم دور هريتيك روشان، وهو صغير، كما أنه يشارك بمجال التمثيل الآن.

هل تتذكر نسخة جوني ليفر الأصغر جيسي ليفر؟، لقد نشأ جميعًا الآن ولديه مواهب مختلفة يستكشفها بين الحين والآخر، كما أن ابنة جوني ليفر الأخرى تشارك بمجال الفن أيضا.