نجوم بوليوود الهندوس يحتفلون بعيد «الديوالي».. طقوس ممتدة لـ5 أيام

يحتفل نجوم الهند الذين يعتنقون الديانة الهندوسية، اليوم، بعيد «الديوالي»، وأبرزهم الهندية كاجول، وفارون دهاوان وزوجته حيث يحتفلان بأول عيد لهما معا بعد الزواج، وقد تلقى هؤلاء النجوم التهنئة من بعض النجوم المسلمين، ومنهم سارة علي خان، والنجم العالمي عامر خان، وآخرين.

احتفال أميتاب باتشان وعائلته بـ«الديوالي»

شارك النجم العالمي أميتاب باتشان، المتابعين بلقطات تجمعه مع عائلته، احتفالا بعيد «ديوالي»، معلقا: «إلى العديد من الذين أرسلوا أمنياتي في هذا اليوم الميمون، شكري وامتناني.. سيكون من المستحيل الرد بشكل فردي على الجميع، لذا يرجى أخذ هذا على أنه إجابتي على تهنئتكم».

T 4085 - दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएँ

मंगलम मंगलम मंगलम



to the several that have sent wishes on this auspicious day, my gratitude and grace .. it shall be impossible to respond individually to all, so kindly take this as my thankful response .. pic.twitter.com/P3GPOSP8AS — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 4, 2021

أشهر ثنائي «فارون وناتاشا» في أول ديوالي لهما

ومن أشهر ثنائيات الهند مؤخرا، الفنان الشهير فارون دهاوان، وزوجته ناتاشا، صديقة طفولته، ويعلم جميع متابعينهم قصة الحب التي جمعتهما منذ الطفولة، وكان هناك احتفال مميز للثنائي، وكان الزوجان المتزوجان حديثًا يبتسمان وهما يقفان معًا احتفالا بالعيد، وبدا فارون أنيقًا كما كان دائمًا كما كان يرتدي بدلة كورتا المطبوعة باللونين البيج والأزرق، وبدت ناتاشا متألقة في بدلة صفراء منمقة حيث كانت تبتسم ، وقد احتفالا الثنائي مؤخرا بعيد «الكارفاتشوت» أيضا وهو عيد للمتزوجين، اعتقادا ان صيام الزوجة به، يطيل من عمر زوجها.

ويمتلك فارون دهاوان العديد من الجمهور والمتابعين حول العالم، منذ أن شارك في فيلم «ذا استويدنت أوف ذا يير»، مع عاليا بهات، وسيدهارت مالهوترا، وأيضا تألق بدوره في فيلم «ذا استريت دانسر» مع المغربية نورا فتحي.

تغيب شاروخان عن المعايدة بـ«الديوالي» وعامر خان يعايد المتابعين

وهنأ النجم الهندي الشهير عامر خان، المتابعين بعيد الديوالي، على الرغم من اعتناقه الدين الإسلامي، لكن زوجته تتبع الديانة الهندوسية، كما أنه يحترم جميع الأديان ويصرح دائما بذلك، لذا شارك صباح اليوم تهنئة لمتابعيه ومحبيه.

كما تغيب شاروخان اليوم أيضا عن معايدة محبيه ومتابعيه، بعيد «الديوالي» على غير المعتاد، خاصة أنه صرح في أكثر من مقابلة انه يحترم ديانة زوجته، التي تتبع الديانة الهندوسية السيدة جوري خان، ودائما يهنئ جمهوره بكل الأعياد لكل الديانات.

وشارك العديد من نجوم الهند التهنئات بعيد الديوالي، وكان أبرزهم «ريتيش ديشموخ، ماليكا أرورا، سارة علي خان، والعديد من مشاهير بوليوود».

«الديوالي».. عيد الأنوار

و«الديوالي»، عيد هندوسي، يحتفل به متابعو الديانة الهندوسية، والسيخ، والجاينية، وموعده بالخريف، وغالبا ما يتم بأواخر شهر أكتوبر، أو بدايات شهر نوفمبر، وهو بداية العام الهندوسي، ويحتفلون بالأضواء والأنوار لبداية عام جديد مليء بالتفاؤل.

وتأتي كلمة «ديوالي»، من أصل الكلمة هي ديبفالي «Deepavali »، باللغة السنسكريتية، وتعني «صفوف المصابيح المضاءة»، خاصة ان كلمة «ديباك» تعني «مصباح».

طقوس الديوالي

تتم طقوس الديوالي لمدة 5 أيام، وفي أول يوم يتم إشعال المصابيح بالمنازل والمعابد بطريقة خاصة يتم برم القطن ووضع زيت عليه ثم إشعاله ووضعه في مصباح صغير، وتتم إضاءة المصابيح أيضا في البحيرات المقدسة.

وفي اليوم التالي، يتم استخدام المفرقعات، اعتقادا منهم أنه تعبير عن احتفال بمحاربة معبودهم «كريشنا» للشيطان «ناركسوار»، في هذا اليوم.

وفي اليوم الثالث، وهو يوم بزوغ القمر، ويعد يوم العيد الرسمي، لذا يصادف الاحتفال به اليوم، وهو تنظيف المنزل واضاءته وارتداء ملابس جديدة، وتقديم الهدايا والحلوى، اعتقادا منهم بزيارة معبودتهم «لاكشمي» للمنازل.

واليوم الرابع يتم عمل عشاء مميز، احتفالا ان معبودهم «كريشنا»، رفع «جوفاردا بارفات» ليحمي شعب «جوكول» من غضب «إندرا»، وتم تتويج الملك «فيكراماديتيا» في هذا اليوم، لذا يتم اشعال القش في المنازل، احتفالا بانتصار الخير على الشر.

واليوم الخامس هو احتفال الأخوات ببعضهم البعض، ويتم وضع علامة حمراء على الجبين من الاشقاء لبعضهم البعض، وتقديم الهدايا، احتفالا منهم بالأخوة.