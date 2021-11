نجوم بوليوود الهندوس يحتفلون بعيد «الديوالي».. طقوس ممتدة لـ5 أيام

يحتفل نجوم الهند الذين يعتنقون الديانة الهندوسية، اليوم، بعيد «الديوالي»، وأبرزهم الهندية كاجول، وفارون دهاوان وزوجته حيث يحتفلان بأول عيد لهما معا بعد الزواج، وقد تلقى هؤلاء النجوم التهنئة من بعض النجوم المسلمين، ومنهم سارة علي خان، والنجم العالمي عامر خان، وآخرين.

شارك النجم العالمي أميتاب باتشان، المتابعين بلقطات تجمعه مع عائلته، احتفالا بعيد «ديوالي»، معلقا: «إلى العديد من الذين أرسلوا أمنياتي في هذا اليوم الميمون، شكري وامتناني.. سيكون من المستحيل الرد بشكل فردي على الجميع، لذا يرجى أخذ هذا على أنه إجابتي على تهنئتكم».

T 4085 - दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएँ

मंगलम मंगलम मंगलम



to the several that have sent wishes on this auspicious day, my gratitude and grace .. it shall be impossible to respond individually to all, so kindly take this as my thankful response .. pic.twitter.com/P3GPOSP8AS