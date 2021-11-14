بطلة «ملكة جانسي» تعلن عن حملها الأول من زوجها ممثل بوليوود

أعلنت الفنانة الهندية كراتيكا سينغار، عن حملها الأول من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث تعد «سينغار»، من أكثر نجوم الدراما الهندية شهرة بالوطن العربي، وهي متزوجة من الفنان نيكتين ضهير، الذي شارك شاروخان في فيلم «تشيناي إكسبريس».

بطلة مسلسل «ملكة جانسي»

حامل من خطيب «ديبكا بادكون»

أعلنت الممثلة كارتيكا سينغار، عن حملها الأول، من خلال «إنستجرام»، معلقة: «ضهير الصغير القادم في عام 2022»، حيث تقصد اسم زوجها الممثل البوليودي نيكتين ضهير، والذي عرف لدى متابعي ومحبي الأفلام الهندية، حينما شارك شاروخان وديبيكا بادكون في فيلم «تشيناي إكسبريس»، والذي كان يجسد فيه دور خطيب ديبكا بادكون.

وقد شارك النجم الهندي، نيكتين ضهير، في الفيلم التاريخي «جودا أكبر»، مع هريتيك روشان، وإيشواريا راي.

تهنئة نجوم الدراما والسينما الهندية أبرزهم بطل مسلسل «غيت».. وريديما تيواري

وحرص عدد كبير من نجوم الدراما والسينما الهندية على تقديم التهنئة لزميلتهم عبر التعليقات، وكان أبرزهم بطل مسلسل «غيت»، جورميت تشودري، معلقا لها، «مبروك»، بجانب تهنئة ريديما تيواري، أحد أبطال فيلم «Begum Jaan»، مع فيديا بالان، قائلة: «تهنئاتنا لكم».

معلومات عن كارتيكا سينغار

اشتهرت كارتيكا سينغار في الوطن العربي، منذ مشاركتها في المسلسل التاريخي الهندي الشهير «ملكة جانسي»، وكانت تجسد دور الملكة جانسي، أو «مانو»، وهي قصة حياة راني لاكشمي باي أو مانيكارنيكا تامبي، ملكة ومحاربة هندية حكمت مدينة جانسي بعد وفاة زوجها جانجدهار راو نيفالكار، اشتهرت بقيادتها حرب التمرد الهندي في العالم 1857، توفيت في عام 1858 بعد قتال عنيف مع الإنجليز عن عمر يناهز 29 عاما، والتي كانت وفاتها نكسة للمملكة حيث استطاع الإنجليز السيطرة على مملكة جانسي بعد وفاتها.

كانت بدايتها في عام 2007، حينما شاركت في مسلسل «Kasautii Zindagii Kay»، وأيضا حققت شهرة واسعة في دور «أرتي»، في المسلسل الهندي الشهير «فرصة ثانية».