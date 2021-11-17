شروط الحصول على قرض سيارة من البنك الأهلي المصري

تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، الشروط اللازمة للحصول على قروض السيارة من البنك الأهلي المصري..

- أولا القرض ممنوح لعملاء ولغير عملاء البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري قرض السيارة بشروط ميسرة من أهمها عدم الإلزام بوجود ضامن في الوقت الذي يصل فيه التمويل إلى مليون جنيه، بنسبة تمويل 100% من سعر السيارة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري تصل فترات سداد من عام وحتى 7 أعوام، ويقدم البنك برامج خاصة لموظفي الشركات بتحويل راتب أو قسط، وبحد أدنى لصافي الدخل 1500 جنيه، علاوة على برامج متنوعة لكل قطاعات العملاء، وبدون مصاريف استعلام ائتماني أو مصاريف فتح حساب.

ويقدم البنك الأهلي برامج أخرى للموظفين مثل برنامج موظفين بإثبات دخل وبرنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60% كما يوجد برنامج أصحاب مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%، وبرنامج مهن حرة بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%، وبرنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من السعر بجانب برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري- يمنح البنك الأهلي قروض سيارات بضمان أوعية إدخارية (ودائع – شهادات ادخار) تتراوح نسبة الفائدة بين 16% إلى 16.05% سنويا متناقصة، عند إثبات الدخل، فيما يتدخل في تحديدها أيضاً نوع الوظيفة.

الشروط والمستندات المطلوبة لقرض السيارة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وفاتورة مرافق

-ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عاما بنهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدم.

- عمولة سداد مبكر للقرض بنسبة 3% من المبلغ المطلوب سداده

- توقيع غرامة تأخير القسط بنسبة 2% من المبلغ المستحق والذي لم يُسدد.