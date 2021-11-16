مفتي الجمهورية: الفتوى تتغير باختلاف الأشخاص والأزمنة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، اليوم، إن هناك تدريبا مستمرا بدار الإفتاء للعلماء والمشايخ، على أن الفتوى يراعى فيها العادات والأعراف والتقاليد وتتغير باختلاف الأشخاص والأزمنة، وذلك على مدار الساعة، متابعا: «هناك أسئلة تكاد تكون شخصية محضة، وأخرى متعلقة بالأسرة مثل قضايا الطلاق والاحتواء الأسرى»، مضيفًا: «نطلب حضور الأشخاص أصحاب الأسئلة الخاصة بالطلاق أو المسائل الشخصية إلى مقر دار الإفتاء لمناقشته بشكل هادئ».

مركز الإرشاد الزواجي

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن هناك مركزا للإرشاد الزواجي، وبدأ كمشروع 2014، ويعمل منذ عامين على المشكلات الزوجية الشفوية، وهناك أسئلة شخصية ينبغي ألا ننشغل بها ولا ينبغي أن تطرح، ولكن يتم الاستماع لها، كما يتم العمل على حل المشكلات الزوجية خلال العامين الماضين من خلال رصدها في الاستسفارات التليفونية والشفهية.

استقبال أسئلة من خارج مصر

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن هناك أسئلة ترد للدار لا يجب طرحها، ويجب طرح القضايا العامة التي تفيد الجميع، وفي حالة إلحاح الشخص نطلب منه القدوم لدار الإفتاء المصري ويتم الإجابة على هذا السؤال بصفة شخصية»، موضحًا أن الأسئلة تأتي من كل المحافظات، وكذلك من خارج مصر.