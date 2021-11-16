الصحة: تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و69 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288879 حتى اليوم.

تسجيل 941 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و69 حالة وفاة

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 941 حالة جديدة، ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 69 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

إجمالي إصابات كورونا في مصر

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 345848 من ضمنهم 288879 حالة تم شفاؤها، و19636 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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