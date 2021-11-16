وزارة الصحة: لدينا أكثر من 38 مليون جرعة للقاحات كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت كل اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للمواطنين في مصر، في إطار خطتها للوصول إلى مناعة القطيع وتطعيم 70% من إجمالي تعداد السكان في مصر للسيطرة على وباء كورونا في مختلف الفئات العمرية المختلفة.

الصحة: لدينا أكثر من 38 مليون جرعة من لقاحات كورونا المعتمدة

وأضاف عبد الغفار في تصريحات خاصة لــ«الوطن» أن مصر لديها أكثر من 38 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالثلاجات ستكون متاحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة الوزارة للحصول على شحنات أخرى من اللقاحات في المستقبل.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة بدأت في تطعيم الطلاب أقل من 18 عاما بلقاح فايرز في مختلف المدارس والجامعات المصرية بعد الحصول على الموافقات الرسمية من قبل هيئة الدواء واللجنة العلمية لمكافحة كورونا قبل الشروع في تطعيمهم وتأكد مأمونية اللقاح وفاعليته على الطلاب لتجنب حدوث أي مضاعفات على الطلاب.

الصحة تدرس مأمونية اللقاحات على الفئات العمرية

وأكد عبد الغفار، أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة للإطلاع على الفئات العمرية المختلفة التي لم تحصل على لقاح كورونا خلال الفترة الماضية من أجل دراسة مأمونية اللقاحات وعدم حدوث أي أعراض جانبية أخرى، مشيرًا إلى أن الهدف الأول للوزارة هو الحفاظ على أرواح الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا أو التأثر بمضاعفات الناتجة عن متغيرات كورونا.

الآثار الجانبية للقاحات غير مقلقة

وأوضح عبد الغفار أن جميع اللقاحات آمنة ولا توجد آثار جانبية تثير القلق أو الخوف بشأن الفاعلية أو المأمونية، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية التي تم رصدها على أغلب الفئات المختلفة تمثلت في «تورم أو إحمرار مكان الحقن أو ارتفاع درجة الحرارة أو ألم في المفاصل أو الإرهاق»، وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها.