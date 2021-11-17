جورج قرداحي ينفي بيعه عقارات وتحويل أموالها للخارج: سألاحق الفاعلين

نفى وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بيعه عقارات وتحويل أموالها إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أنه خبر مفبرك، في الوقت الذي أكد فيه انفتاحه على أي حل يعيد ترميم علاقات لبنان مع دول الخليج.

جورج قرداحي: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد المُسيئين

وقال قرداحي، في بيان، إن خبر بيعه 419 عقارا المفبرك والكاذب يندرج في إطار الحملة المسعورة التي تستهدفني منذ فترة، معلنا أنه «سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين والمسيئين»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن حذرت وزارة الإعلام اللبنانية، من تداول بيان مفبرك منسوب لجورج قرداحي، حول «محاولات إجباره على تقديم الاستقالة».

قرداحي: منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويرمم علاقاته بالخليج

وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام اللبناني، إنه مُنفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويرمم علاقاته مع دول الخليج، بعد الأزمة الدبلوماسية بين بلاده ودول الخليج.

وأضاف جورج قرداحي، في مكالمة هاتفية مع قناة «MTV» اللبنانية: أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم، وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكًا بالوزارة عناداً لأنه الوزارة مش ملكي.

وأكد جورج قرداحي أنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، واستطرد قائلا: لا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة.