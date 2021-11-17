هاني شنودة عن حضوره حفل افتتاح ملتقى أولادنا: لازم ندعم المواهب

حرص الموسيقار الكبير هاني شنودة على التواجد في حفل افتتاح الدورة الخامسة من الملتقى الدولي لذوي القدرات الخاصة المعروف بملتقى أولادنا، وكان أول الحضور وذلك دعما منه للحدث ودعما للمواهب التى تشارك به.

هاني شنودة يدعم ملتقى أولادنا

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الموسيقار هاني شنودة بأنه كان حريصا على الحضور اليوم وأن يشارك في الملتقى الدولي لذوي القدرات الخاصة في دورته الخامسة.

وتابع شنودة قائلا «الملتقى مهم جدا ويستحق الدعم ولازم كل الفنانين يدعموه ويشجعوا الحدث المهم دا لأن كلنا لازم نقف جنب أولادنا من ذوى القدرات وأنا أرى أنه مليء بالمواهب».

وأوضح شنودة «والمواهب ليست على مستوى الغناء فحسب، وإنما هناك من يحب الرسم ومن يحب الغناء، ولا بد أن ندعم كل الفنون باختلافاتها ونعطيهم الفرص لكي يعبروا عن مواهبهم وأنا حريص على دعمهم الكامل».

وعبَّر شنودة عن سعادته البالغة بالعروض التي تم تقديمها في مقدمة حفل افتتاح الملتقي ودمج مواهب ذوي القدرات الخاصة بالفرق الاستعراضية، متمنيا أن يستمر هذا طوال الوقت.

تفاصيل حفل افتتاح الملتقى

يذكر أن حفل افتتاح الملتقى الدولي لذوي القدرات الخاصة حرص عدد من الفنانين على المشاركة فيه منهم هالة صدقي ورانيا فريد شوقي وهاني شنودة ومينا عطا وسميرة سعيد، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.

وفي نهاية حفل الافتتاح، حرصت الديفا سميرة سعيد على تقديم أغنية خاصة لهم بمشاركة عدد من مواهب ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الفنان الشاب مينا عطا لأغنية أخرى بمشاركة عدد من الشباب.