هاني شنودة يُهدي «عازف الطشت» حلَّة للعزف عليها: «أنا مش بتاع محشي» (فيديو)

جو من المرح والضحك، سيطر على اللقاء الفني الذي جمع بين الموسيقار هاني شنودة، وسيد القناوي المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«عازف الطشت»، والذي سبق وأبدى خلال لقاء له مع «الوطن» في تحقيق حلم حياته بمقابلة «شنودة» والعزف أمامه.

هاني شنودة مشيدًا بـ«عازف الطشت»: إنت موهوب

وعبّر «عازف الطشت» عن سعادته الشديدة باللقاء الذي جمعه مع الموسيقار هاني شنودة، داخل الاستديو الخاص به، وهو اللقاء الذي حضرته «الوطن»، وعزف خلاله سيد القناوي على الأواني والغناء بصوت عذب، وهى الطريقة التي عُرف بها على السوشيال ميديا.

ومنح هاني شنودة، «عازف الطشت» وعاء «حلّة» للعزف عليها، ممازحًا إياه بقوله «احنا الحلّة دي آخر مرة نعمل فيها محشي، عشان هتاخدها وإنت ماشي ذكرى»، ليرد عليه «عازف الطشت» بقوله «هاخدها فاضية»، ليبادره «شنودة» قائلًا: هو أنا شكلي بعمل محشي، ده أنا حتى مش بعرف أعمل قهوة.

جو من الفكاهة يجمع بين هاني شنودة و«عازف الطشت»

وفي الوقت الذي وعد فيه الموسيقار هاني شنودة، «عازف الطشت» بمشاركته في حفل غنائي قريبًا، ولكن ستصاحبهما فرقة أوركسترا وليس «طشت أو جردل» كما اعتاد سيد القناوي العزف عليهما، ممازحًا إياه بقوله: يوم الحفلة إنت تجيب «طشت وجردل» وأنا أجيب «المقشة».

وأشاد هاني شنودة، بموهبة «عازف الطشت»، الذي عزف على الأواني وصاحبه «شنودة» بالعزف على الأورج الخاص به، ثم أحضر له بعض الآلات الموسيقية منها الدرامز لتكون بديلًا لـ«الحلّة»، وطلب من «عازف الطشت» أن يعزف على الآلة الموسيقية، ونجح بالفعل في تقديم عزف جيد.

وقال شنودة لـ«عازف الطشت»: إنت رجل موهوب وفي الحفلة هتشوف الناس هيعجبوا إزاي باللي بتقدمه.