ببدلة فطوطة.. «سمورة» ودلال يظهران في افتتاح ملتقى «أولادنا»

فى لفتة مميزة من قبل ملتقى «أولادنا»، ظهر الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز في حفل الافتتاح الخاص بالملتقى، الذي انطلق مساء اليوم الثلاثاء، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الفنانين.

سمير غانم ودلال عبد العزيز في ملتقى «أولادنا»

وشهد حفل افتتاح ملتقى «أولادنا»، قبل نهايته، ظهور كل الفرق المشاركة في الملتقى على أنغام أغنية «أنستونا» للفنان الراحل سمير غانم، بالاضافة الى ظهور صورته مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز فى خلفية العرض.

كما ظهر عدد من الأطفال المشاركين فى الملتقى على خشبة المسرح، يرتدون بدلة «فطوطة»، الشخصية التي قدمها سمير غانم، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بهذه اللفتة المميزة من قبل الملتقى.

انطلاق ملتقى «أولادنا» بحضور عدد من الوزراء

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد كبير من الوزراء، على رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والأثار، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

شارك في حفل الافتتاح الديفا سميرة سعيد، من خلال تقديمها أغنية خاصة بالتعاون مع عدد من الأطفال ذوي القدرات الخاصة، كما تم تكريم عدد من الأشخاص خلال حفل الافتتاح، من القادرين على الصبر والعطاء وخدمة غيرهم في المجتمع، وحرص الوزراء على أن يسلموهم التكريم بأنفسهم.