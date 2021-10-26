تكريم هاني شنودة ومجدي بغدادي في مهرجان القاهرة للجاز

في تقليد تبناه مهرجان القاهرة الدولي للجاز، منذ نشأته عام 2009، لتكريم رموز الموسيقى في مصر والعالم، خاصة من المشاركين بهذا الحدث الثقافي الدولي الذي يحتفل بعامه الثالث عشر، يوم الخميس المقبل 28 أكتوبر، أعلنت إدارة المهرجان مؤخراً عن الشخصيات الموسيقية التي سوف يتم تكريمها هذا العام، تقديراً لدورهم وإسهاماتهم على مدى عقود من العمل الفني.

يكرم المهرجان الموسيقار هاني شنودة الملحن والموزع الذي اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين فرقة «المصريين» عام 1977، بالإضافة إلى فرق أخرى مثل «الكاتس» و«البتي شاه».

من هو هاني شنودة؟

تخرج هاني شنودة، في كلية الموسيقي سنة 1966، وبعد ذلك التحق بالمعهد العالى للموسيقى «الكونسيرفتوار».

قدم «شنودة»، المطرب المعروف محمد منير، ولحن له أربع أغاني فى أول ألبوماته (علمونى عينيكى)، وهو أيضا مكتشف عمرو دياب، أثناء إحدى حفلات فرقة المصريين فى بورسعيد، عندما أقنعه بالانتقال إلى القاهرة ودراسة الموسيقى.

ولحن هاني شنودة، لكبار المطربين مثل نجاة الصغيرة وفايزة أحمد، وغيرهما، كما ألف العديد من الموسيقى التصويرية للأفلام المصرية، منها «المشبوه والحريف وغريب فى بيتى وشمس الزناتي».

حصل «شنودة»، على جائزة الدولي للتفوق من المجلس الأعلى للثقافة عام 2015.

من هو الدكتور مجدي بغدادي؟

الفنان الدكتور مجدي بغدادي، عازف الترومبيت ومؤسس أوركسترا «بغدادي باند»، هو أيضاً شخصية هذا العام التي يكرمها المهرجان تقديرا لإسهاماته في مجال موسيقى الجاز لأكثر من 30 عاماً.

وسيتم تكريم مجدي بغدادي في حفل افتتاح المهرجان يوم الخميس 28 أكتوبر، على مسرح قاعة «إيوارت»، بمركز التحرير الثقافي – الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يشارك بالعزف كضيف شرف مع مجموعة «ICX»، للجاز من الولايات المتحدة خلال عرضهم في حفل افتتاح المهرجان.

مجدى بغدادى، هو موسيقى مصرى تخرج في كونسرفتوار القاهرة سنة 1982، وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة امتياز ودرجة الدكتوراة من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا، ومن سنة 1990، يعمل أستاذا لآلة الترومبيت بكونسرفتوار القاهرة.

حصل «بغدادي»، على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى عام 1981، بتقدير ممتاز، ثم الدكتوراه من فرانكفورت بألمانيا، ثم عمل معيدًا بالمعهد العالي للموسيقى، ومدرسًا بالمعهد نفسه، ثم أستاذًا مساعدًا وأسند إليه القيام برئاسة قسم آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار، وعمل وكيلًا للمعهد العالي للموسيقى، ومقرر اللجنة العلميه الدائمة بالكونسرفتوار.

حصل على منحة دراسية في الخارج من الحكومة المصرية عام 1985 حتى 1990، للحصول على الدكتوراة، حيث تمكن من التوسع في دراسته الموسيقية في المدرسة العليا للموسيقى بمدينة فرانكفورت بألمانيا.

درس مجدي بغدادي قيادة أوركسترا النفخ والإيقاع بإنجلترا، وخلال فترة دراسته، قدم العديد من الحفلات كعازف صولو، بمصاحبة أوركسترا الكونسرفتوار، وأيضًا ريسيتالات بجميع المراكز الثقافية الأجنبية بمصر، كما كان يقوم بالعزف بأوركسترا الكونسرفتوار كعازف أول لآلة الترومبيت بعد ثاني عام له بالإلتحاق بالمعهد وحتى تخرجه عام 1982.

شارك في العديد من الحفلات كصوليست مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوركسترا الهناجر، وأوركسترا الحجرة المصري، ومع فرق موسيقى الحجرة بالمراكز الثقافية المختلفة، وشغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفوني في عام 1983 حتى عام 1997، وتم تكليفه بقيادة أوركسترا النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار في عام 1997 حتى 2003، والذي اهتم فيه بالتوسع في تقديم برامج غير مسبوقة، والتنوع بتقديم القوالب الحديثة والمؤلفات التي كتبت خصيصًا لهذا الأوركسترا، ما أدى إلى الارتقاء بالمستوى العام في الأداء، وأتاح الفرصة للطلاب المتميزين في قسم آلات النفخ للعزف مع الأوركسترا كصوليست بأعمال لم يسبق تقديمها في مصر، وقاد أوركسترا النفخ بمهرجان بلفور بفرنسا، وعقد دورة تدريبية مكثفة بمملكة البحرين لآلة الترومبيت.

لـ مجدي بغدادي، كذلك العديد من التسجيلات في مجال الموسيقى التصويرية كعازف صولو للأفلام المصرية التي حازت جوائز مهرجانات مصرية وعربية.

أسس فرقته «بغدادي باند» سنة 1996، التي تعد من الفرق المصرية المميزة في تقديم الموسيقى الغربية بأسلوب البيج باند جاز، وتضم مجموعة من أمهر العازفين المصريين.

شغل الدكتورمجدي بغدادي، عدة مناصب بالمعهد العالى للكونسيرفتوار بأكاديمية الفنون، كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

قام مهرجان القاهرة الدولي للجاز، بتكريم العديد من رموز الفن في مصر والعالم العربي. حيث كرم الفنان الراحل صلاح رجب كرائد لموسيقى الجاز في مصر في أول دورة للمهرجان، كما كرم الفنانين يحيي خليل وزياد الرحباني وعمر خيرت والموسيقار الأسباني كارليس بنافنت، ووزير الثقافة البرازيلي الأسبق الفنان جيلبرتو جيل والفنان عامر بركات وهاني الأزهري عضو فرقة المصريين.