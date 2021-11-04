هاني شنودة عن حمو بيكا: «معرفهوش»

كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل مشاركته كأحد أعضاء لجنة تحكيم اختبار الأصوات الجديدة، التي عقدتها نقابة المهن الموسيقية، أمس، بمُشاركة الملحن سامي الحفناوي والموسيقار محمد ضياء.

عدد قليل من المُشاركين فشل في اجتياز الاختبارات

وأشاد هاني شنودة، في تصريح لـ«الوطن»، بالموهبة الغنائية التي يتمتع بها غالبية المُشاركين في اختبار الأصوات الجديدة، قائلًا: «سمعنا أصوات كويسة امبارح، والغالبية نجحت، وعدد قليل هو اللي سقط»، رافضًا الإفصاح عن هوية أو عدد الراسبين، إذ أنّ مجلس نقابة الموسيقيين سيُعلن النتيجة في اجتماعه المُقبل.

هاني شنودة: مين حمو بيكا ده؟

وبسؤاله عن نتيجة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في الاختبارات، قائلًا في دهشة: «مين حمو بيكا ده؟ معرفهوش!.. أنا بيجي لي كشف المُشاركين بأسمائهم الحقيقية، وليس اسهم الشهرة، لذلك لا أعرف من هو حمو».

حمو بيكا يُحيي حفلًا غنائيًا في موسم الرياض

يذكر أنّ حمو بيكا، يستعد لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم الخميس، في المملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض، وذلك بمُشاركة نور التوت، أحد أعضاء فريقه، حيث يأتي ذلك المُشاركة الأولى لهما في المملكة.

تعرف على أجر حمو بيكا في الحفلات

يذكر أنّ أحد منظمي الحفلات، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أجر حمو بيكا في الحفلات، مؤكدًا أنّ أجره في الحفل الواحد، يُحدد بالساعة، حيث تصل الساعة الواحدة في العقد، إلى 30 ألف جنيه، وتصل للزيادة بالتوازي مع زيادة عدد الساعات التي يتواجد فيها حمو في الحفل.