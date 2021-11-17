بطلة العالم دينا طارق تتألق بفستان زفاف بافتتاح «أولادنا»

تألقت أيقونة الرياضة لذوي القدرات الخاصة دينا طارق، بطلة العالم في السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضي، بفستان زفاف من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري، خلال الاحتفال بزفافها على شاب يدعى «محمود»، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة «أولادنا» التي أقيمت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

دينا طارق بطلة العالم في السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضي

وحرص البحيري وعدد كبير من الحضور من نجوم الفن والإعلام على مشاركة العروسين الاحتفال بالزفاف، مع وعد من البحيري بتبني العروس خلال تمثيلها المشرف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية، بالإضافة إلى سعادته التي لا توصف بقدرته على رسم أجمل ابتسامة للعروس، وهي فرحتها بفستانها والتي أعلى درجات السعادة التي لا تقدر بثمن بالنسبة له.

«أرض الأحلام» كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو مصطفى

وأحيت النجمة الكبيرة سميرة سعيد حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية «أرض الأحلام» كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو مصطفى.

يقام الملتقي هذا العام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا» ويجمع بين مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

الحفل أخرجه الفنان وليد عوني، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا والذي يتكون من الدكتور أشرف رضا، واللواء أحمد حمدي ورانيا حمودة ، وريم عبد المجيد وريم حمودة، وفايزة هنداوي، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والمنتج محسن علم الدين والموسيقار نبيل علي ماهر.

تبع ذلك كلمة ترحيب من شريف مدكور، قبل عرض فيلم تسجيلي عن الدورات السابقة للملتقى وإنجازات المؤسسة في مجال دمج «ذوي القدرات الخاصة»، ثم تم تكريم كل من اسم الفنانة إيفلين بوريه، الدكتور أحمد مرسي ومنير غبور من مصر، ومن فلسطين حنين أبو غوش، ومن السعودية عبد الله بالنعمه، ومن جنوب إفريقيا Zain Bulbulia.

ثم صعد أعضاء لجان التحكيم إلى المسرح، وتتكون من لجنة إبداعات أولادنا في الاستعراض والموسيقى والغناء برئاسة المخرج هشام عطوة، ولجنة إبداعات أولادنا في السينما والشعر والغناء برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، ولجنة إبداعات أولادنا في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية برئاسة الدكتور أشرف رضا.