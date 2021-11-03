سميرة سعيد تنفي إصابتها بـ كورونا وتحرج مايسترو حفلها.. «فيديو»

اختتمت النجمة سميرة سعيد حفلها بمهرجان الموسيقى العربية، بأغنية «هوا هوا» وذلك قبل الموعد المحدد لها وذلك بسبب إصابتها بدور برد ووصلت درجة حرارتها 40.

سميرة سعيد: درجتي حرارتي 40 وعملت pcr

داعبت سميرة جمهورها قائلة «أنا عندي دور برد مش كورونا، وأجريت مسحة طيبة بي سي آر وجاءت سلبية».

سميرة سعيد لمايسترو حفلها: حاسة إني بغني مع أصحابي

كانت سميرة قد دخلت في عتاب حاد مع مايسترو حفلها محمد عرام، أثناء عزف أغنية «قال جاني بعد يومين»، حيث إن المايسترو عزف الأغنية من حرف «لا»، في حين أنها كان من المفروض أن تعزف من حرف «سي» من السلم الموسيقي، فقالت له حسب الفيديوهات المتداولة من الحفل «انت عملتها من السي وهي من لا، الأغنية من لا، معندكش ورقة بيها، أعمله إيه، أخليها مش هاتنازل عنك أبدا، مش قادرة أصدك، حاسة نفسي إني بغني مع أصحابي، المفروض إننا نغيها من لا، سامحتك».

قبلها قدم النجم زياد برجي تحية لمصر وشعبها على مساندة بلاده، كما وجَّه الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على دعمها الدائم والمستمر للفنون الجادة، ثم تغنى بكوكبة من أعماله كان منها «قال إيه بيطمن عليا، شو حلو، بيحسدوني، يا قلبي لا تستغرب، والله ورجعت تدق يا قلبي، اللى جانب فايق يا هوى لفيروز وحاول تفتكرنى لعبد الحليم حافظ».