سميرة سعيد تشعل ملتقى أولادنا مع ذوي الاحتياجات بـ«جهاز تسجيل» «فيديو»

أشعلت النجمة سميرة سعيد أجواء ملتقى أولادنا في نسخته الخامسة الذى أقيم حفل افتتاحه منذ قليل في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة على رأسهم إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

سميرة سعيد تشدو الأغنية مع 4 ذوى الاحتياجات

قدمت سميرة في ختام الحفل، أغنية بعنوان «جهاز تسجيل» والتي قدمتها مع عدد من الشباب من ذوي الاحتياجات بعنوان جهاز تسجيل من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

ظهرت سميرة في آخر فقرة من بين 21 فقرة تم إعدادها لحفل الافتتاح، رفقة 4 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكان دخول سميرة على مركب.

إيناس عبدالدايم: أولادنا لا يعرفون سوى الصدق والتحدي

وقالت «عبد الدايم» خلال كلمتها في افتتاح الملتقى: «إن الحب كلمة تحمل الكثير من المعاني التي تبث فينا روح الأمل وتجعل الحياة طاقة نور لمن حولنا وتتضافر تلك الكلمة مع معاني كثيرة جميلة نستمدها من أولادنا ذوي القدرات الذين لا يعرفون سوى الصدق والتحدي والعزيمة».

وأضافت: «اليوم نحتفل بالعيد الخامس لملتقى أولادنا ذلك الحدث الذي أصبح أحد أهم المحافل الفنية التي تؤكد دورهم في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي تدعمها وزارة الثقافة بكل قطاعاتها، علمًا بأن دمجهم هذا العام مع فنانين آخرين أسوياء من مختلف الدول الإفريقية والأوروبية والأسيوية بمثابة الدافع الذي يخرج أجمل ما بداخلهم من قدرات تبهر الجميع، وهؤلاء الزهور يمثلون جزءا أصيلا من حياتنا ويضفون عليها بهجة ووفاء، لذا وجب علينا كمؤسسات رسمية تابعة للدولة، أن نحتفل بهم وندعمهم ثقافيا وفنيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تبقى الدولة المصرية في مقدمة الدول التي تضع ذوي القدرات على أولويات أجندتها، من أجل توفير كل متطلباتهم دون كلل أو ملل».