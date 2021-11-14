سميرة سعيد: «جهاز تسجيل» أغنية مبهجة برفقة ذوي الاحتياجات الخاصة

تطرح بعد ساعات، النجمة سميرة سعيد أغنية جديدة بعنوان «جهاز تسجيل»، مهداة منها لصالح حفل افتتاح الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة «أودلانا»، التي تقام في دار الأوبرا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وعن تفاصيل تلك الأغنية، قالت سميرة سعيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أغنية خاصة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وأنها قامت بعمل بروفة عليها برفقة الأطفال، خلال الساعات الماضية بـ«الأوبرا»، موضحة أنها أغنية مبهجة، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى.

ملتقى أولادنا تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»

يذكر أن الدورة المقبلة من الملتقى هي دورة استثنائية، تقام تحت شعار«سوا نرجع فرحتنا»، إذ يلتقي ذوو القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

الاحتفال بمرور 65 عامًا على العلاقات المصرية الصينية

وتعد مصر من الدول السباقة في تنفيذ الدمج الفني، كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور 65 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة، وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.