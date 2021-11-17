حوادث البحر الأحمر في 24 ساعة.. جثتان وإعدام متهمين و16 مصابا بحادثين

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عددا من الحوادث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين في حادثين منفصلين، أحدهما بالطريق الدائري بالغردقة، والثانى بطريق رأس غارب الزعفرانة، وذلك ضمن حوادث البحر الأحمر في 24 ساعة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية بالغردقة على جثة متحللة لرجل داخل شقة سكنية بمنطقة مبارك 11 شمال المدينة، وحكمت محمكة جنايات البحر الأحمر بالإعدام شنقا على متهمين بقتل موظفة بمديرية التربية والتعليم بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي.

إصابة 13 شخصا ضمن حوادث البحر الأحمر

شهد الطريق الدائري الخارجي في مدينة الغردقة حادثا مروعا أسفر عن إصابة 13 في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق الدائري الخارجي، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.

وضمن حوادث البحر الأحمر في 24 ساعة، لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل بطريق رأس غارب الزعفرانة، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفي رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

جثة و3 مصابين في حادث سيارة بطريق رأس غارب

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل ثقيل بالكيلو 15 على طريق «رأس غارب - الزعفرانة»، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقلت الجثة والمصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

جثة متحللة لرجل داخل شقة سكنية بالغردقة

حوادث البحر الأحمر في 24 ساعة تضمنت أيضاً عثور الأجهزة الأمنية بالغردقة على جثة متحللة لرجل يبلغ من العمر 61 عاما داخل شقة سكنية بمنطقة مبارك 11 شمال المدينة، لرجل يدعي «السيد. ب. ا»، وتم إيداعها بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة وجاري التحقيقات.

الحكم بإعدام متهمين اثنين بقتل موظفة بالغردقة

واُسدل الستار عن جريمة هزت الرأي العام بمحافظة البحر الأحمر، وحكمت محكمة جنايات البحر الأحمر بإعدام كل من «ن. ى. ح» مراجعة حسابات بالإدارة التعليمية بالغردقة، و«ع ص م»، سائق، وذلك بعد إحالة أوراقهما إلى فضيلة مفتي الجمهورية بتهمة قتل «س. ى. م» موظفة الأرشيف بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.