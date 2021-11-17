أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات اليوم الأربعاء 17 نوفمبر

سجّلت أسعار الذهب، تراجعًا بقيمة 3 جنيهات بداية التعاملات اليومية، وبيع العيار 24 بسعر 923 جنيهًا، مقابل 926 جنيهًا، أمس الثلاثاء، فيما سجل عيار 21 بسعر 808 جنيهات، وبلغ عيار 18 سعر 692 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

فيما سجّل سعر الأوقية نحو 1.853.25 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 59.58 دولار، وسجل عيار 21 سعر 52.13 دولار، وبيع عيار 18 بسعر 44.68 دولار.

ماذا حدث للمعدن النفيس؟

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات، أمس، إلا أنَّ الخسائر لم تكن بالكبيرة، بحسب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث لم تكسر الزيادة حاجز 1800 دولار للأوقية، مرجعًا أسباب التراجع إلى تراجع الدولار أمام عدد كبير من العملات الرئيسية، لافتًا إلى أن تراجع الأسعار يمنح المتعاملين تفاؤلً، متوقعًا أنَّ يحرك بيعًا وشراءا ولكن بنسبة لا تتجاوز الـ1%.

ومن جهته، قال واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنَّ سلعة الذهب كغيرها من السلع تتعرض لقوى العرض والطلب، إلا أنَّها السلعة الوحيدة التي لم تخيب آمال المواطنين في ظل الاضطرابات العالمية السياسية والمالية.

وأشار إلى أنَّه رغم التذبذب الواضح في سعر الذهب، إلا أن توقعات الارتفاع تجعله في المقدمة، موضحًا أنَّ الذهب لا يفقد سعره الأصلي كما في الأسهم وهو سلعة متداولة طول العام، مبينًا أنَّ هناك رغبة للمستهلك في عدم تضييع الفرصة في شراء الذهب بالكميات التي يريدها وحسب ميزانيته، واصفًا التراجع لـ«الطفيف»، إلا أنَّه يعاود إلى الأذهان «نغمة التراجعات».

وفي ختام جلسة أمس، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 0.7% أو ما يعادل 12.5 دولار إلى 1854.1 دولار للأوقية.