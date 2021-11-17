مصرع شخصين وإصابة 3 في حادثي سير بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأُصيب 3 آخرين، في تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي علي الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز سوهاج.

وعلى نفس الطريق بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، لقي عامل مصرعه في تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل.

مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بحادث تصادم ووقوع مصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة مركز سوهاج.

وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة «محمود. ص. م»، 20 سنة، سائق، ويقيم بناحية دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بسيارة ملاكي قيادة «أسامه. ع. ش»، 32 سنة، سائق، ويقيم بناحية دائرة مركز المنشأة، ما أسفر عن سقوط مقدمة السيارة الأولى بترعة «المرة» المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«راضية. ا. ش»، 40 سنة، ربة منزل، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و«منار. ب. ا»، 17 سنة، طالبة، باشتباه نزيف بالبطن، و«رضا. ا. خ»، 64 سنة، ربة منزل، والتي توفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة بمستشفى سوهاج الجامعي، وجميعهم يقيمون بناحية دائرة مركز سوهاج من مستقلي السيارة الأولى.

ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، عدا الحالة الثالثة لمستشفى سوهاج العام.

مصرع عامل في تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالطريق الزراعي الغربي

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطارا بوجود حادث تصادم ووجود متوفى بالطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة مركز البلينا، وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة «فايز. س. ع»، 26 سنة، سائق، ويقيم بناحية دائرة مركز البلينا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية تروسيكل قيادة «أحمد. ع. ت»، 39 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز أبو تشت محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة النارية، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي في البلينا، وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى «تغيان. ت»، 29 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، نفيا الشبهة الجنائية.

وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.