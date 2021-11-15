مصرع طالب وإصابة عاملين في حادثي تصادم بطرق سوهاج

لقى طالب مصرعه بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، في انقلاب دراجة نارية كان يقودها، ونُقلت الجثة لمستشفى البلينا المركزي، فيما أُصيب عاملان في تصادم دراجة نارية و«تروسيكل»، بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط المركزي.

مصرع طالب في انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، بوصول «فيصل.ع.ط»، 16 سنة، طالب ويقيم بدائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، في حادث دراجة نارية.

بسؤال جده «عادل.ع.ل»، 65 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة حفيده دراجته النارية بذات الناحية، اختل توازنه وسقط أرضاً ما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالفم والأنف والأذن وصدمة عصبية حادة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

إصابة عاملين فى تصادم دراجة نارية وتروسيكل

وتبلغ لمأمور مركز شرطة البلينا، بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز طما، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة «مرعي.م.م»، 40 سنة، عامل، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية «تروسيكل»، قيادة «علاء.س.ا»، 24 سنة، عامل ويقيمان بذات الناحية.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة الأولى بكدمات وتورم بفروة الرأس وتدهور بالوعي واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وقائد الدراجة الثانية بكدمات بفروة الرأس والأنف وإشتباه نزيف بالأنف وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.