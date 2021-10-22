مصرع 3 وإصابة 9 آخرين في تصادم 3 سيارات على صحراوي سوهاج

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، في تصادم بين 3 سيارات على الحدود بين محافظتي سوهاج وأسيوط على الطريق الصحراوي الشرقي، ونقلت الجثث لمستشفى أخميم المركزي، والمصابون لمستشفيات أسيوط، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه محافظة أسيوط، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

أسماء الوفيات والمصابين

تبين من المعاينة والفحص مصرع كل من رضا عادل يوسف، 42 سنة يقيم في السنبلاوين، وأحمد محمد سليم حسين، 53 سنة يقيم في قنا، وحمادة أمين شعبان 40 سنة يقيم في الدقهلية.

كما أصيب كل من: أبو الحجاج عبدالمقصود حسن 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلي عبد الفضيل محمد، 29 سنة، بكدمات بالجسم ويقيمان بمركز نجع حمادي، وكاريمان صفوت عزباوي 25 سنة، تقيم في سوهاج، وعمر عبدالسلام مصطفى، 21 سنة، يقيم في قنا بسحجات وكدمات بالجسم، وإسلام عبدالله عبدالحميد 18 سنة، يقيم بقنا، باشتباه بكسر في العمود الفقري، وأحمد خالد عبدالله 30 سنة، يقيم بقنا، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وحسام حسن أبو الفتوح 23 سنة مقيم بقليوب، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء ربيع عبد الغني 24 سنة يقيم في نجع حمادي، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وحسين اللديد محمد 24 سنة، يقيم في نجع حمادي، بسحجات وكدمات بالجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى سوهاج العام ومستشفيات أسيوط، والجثامين الثلاثة لمستشفى أخميم المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.