استقرار أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 17 نوفمبر في المحافظات

سجّلت أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر، استقرارًا على غرار سلعة الحديد في كل أسواق المحافظات دون تغير للأسبوع الثاني على التوالي، وقال مدحت إسطافنوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إنَّ استقرار الأسمنت جاء بسبب آلية العرض والطلب، مستبعدًا مغالاة شركات الأسمنت في الأسعار، مؤكّدًا أنَّ الشركات مستمرة في إجراءاتها لتحقيق سعر عادل يتناسب مع تكاليف الإنتاج، وتسعى دائمًا لتحسين إنتاجها، ليتناسب مع خطة الدولة للحفاظ على البيئة.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

سجّلت أسعار الأسمنت المسلح استقرارًا اليوم الأربعاء 17 نوفمبر في الأسواق.

- أسمنت المسلح يباع بسعر 1110 جنيهات.

- أسمنت النصر يباع بسعر 1060 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل يباع بسعر 1040 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المخصوص يباع بسعر 1070 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

سجل سعر الأسمنت الأبيض استقرارًا في الأسعار اليوم الأربعاء 17 نوفمبر:

- الأسمنت الأبيض «العادة» يباع بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت سوبر سيناء يباع بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر رويال» يباع بسعر 2380 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» يباع بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض يباع بسعر 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

سجّل الأسمنت المخلوط اليوم استقرارًا سعريًا في كل الأسواق كالتالي:

- أسمنت أسيوط «إيه وان» يباع بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت الواحة يباع بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجّل الأسمنت المقاوم، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر، استقرارًا سعريًا في المحافظات، وجاءت أسعاره كما يلي:

- مقاوم المسلح يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسيك سي وتر» يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» يباع بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت السهم يباع بسعر 1070جنيها.