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محمود مسلم

«البيئة»: كارت تطعيم لقاح كورونا شرط دخول الموظفين مقار الوزارة

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الوطن
02:17 م | الإثنين 15 نوفمبر 2021
وزيرة البيئة

وزيرة البيئة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قراراً تنظيمياً يتضمن عدم السماح بدخول العاملين غير متلقي لقاح كورونا بالوزارة وجهازيها «شؤون البيئة» و«تنظيم إدارة المخلفات»، وكذلك الأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية، إلى مقار الوزارة، بدءا من اليوم 15 نوفمبر 2021.

تحليل كورونا إجراء بديل للتطعيم

وأكدت وزيرة البيئة، أنه لن يُسمح بدخول أي موظف لايحمل كارت التطعيم، أو ما يفيد بوجود عذر طبي يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأهابت وزارة البيئة بالعاملين بجميع مقارها ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم، وللمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

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