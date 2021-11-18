انستجرام تيارا وهبي يتخطي الـ84 ألف متابع بعد شائعات ارتباطها بعمرو دياب

بعد مرور 17 يوماً من نشر صورة موديل الإعلانات اللبنانية تيارا وهبي مع الفنان عمرو دياب، لازالت تيارا تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن صورتها مع عمرو دياب عملت على زيادة عدد المتابعين لها عبر حسابها الشخصي انستجرام، وقد وصلوا إلى 84 ألف متابع .

بعد صورة موديل الإعلانات اللبنانية تيارا وهبي مع الفنان عمرو دياب، ورغم أنها ليس الموديل الأولى التي ظهر معها دياب مؤخراً إلا أنها أثارت جدلاً على السوشيال ميديا .

معلومات عن موديل الإعلانات اللبنانية تيارا وهبي:-

- اسمها تيارا ماريا وهبي، عمرها 20 عاما.

- تقيم بين دبي ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- تدرس الإعلام والاتصالات في الجامعة الأمريكية في بيروت، وإلى جانب الدراسة، بدأت العمل كموديل، وعارضة أزياء، بالإضافة إلى دراسة الموسيقى والغناء.

- تصف نفسها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» بـ«المغني العاطفي».

- هذا الظهور لم يكن الأول لهما سويا، حيث شاركته في إعلان للمياه الغازية في صيف 2021.

تيارا ترد على عمرو دياب

«الصورة متعلقة بظهوري معه في إعلان، ولا يوجد علاقة عاطفية بيننا»، بهذه الكلمات وضعت موديل الإعلانات اللبنانية تيارا وهبي حد لتلك الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا بشأن ارتباطها بعمرو دياب .

وقالت تيارا أنها من معجبي عمرو دياب مثل الجميع، «أنا من معجبيه وأعتقد أنه محبوب من الجميع، كما تشرفت بمشاركته الإعلان وبأن أجلس بقربه، وأتلقى منه النصائح».

وتابعت، «هو يلهمني ويحفزني جدًا في كل مرة أتحدث فيها معه، شرف لي أني أتعرف عليه، والتحدث معه عن أمور مهمة بالنسبة لي».

ظهور تيارا مع عمرو دياب

وقد ظهرت تيارا مع الفنان عمرو دياب للمرة الأولى، في إعلان إحدى شركات المياه الغازية، والذي طرح منذ فترة وقدم به أغنيه «اتقل»، من كلمات الشاعر تامر حسين ، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.