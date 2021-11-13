عمرو دياب يشعل حفل التجمع.. والجمهور يتفاعل مع «أنت الحظ»

واصل الهضبة عمرو دياب خطف قلوب متابعيه وجمهوره، بعدما أحيا حفلا خاصا أقامته إحدى الشركات العقارية بالتجمع.

وقدم عمرو دياب لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور منها أغنية «أنت الحظ» التي أشعلت مسرح الحفل وغيرها من أغنيات ألبومه الجديد.

عمرو دياب يستعد لطرح ألبوم عيشني

وكان عمرو دياب أحيا حفلا كبيرا في معرض إكسبو دبي 2020 وشهد الحفل حضورا جماهيريا غير مسبوق، وعلى هامش الحفل أعلن عن طرح ألبومه الجديد «عيشني» في ديسمبر المقبل.

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، أمثال تامر حسين، وأيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي ومحمد يحيي ومحمد مدين وأحمد إبراهيم وطارق مدكور ووسام عبد المنعم.

وكشف عمرو دياب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «et بالعربي»، عن موعد طرح ألبومه الجديد عيشني قائلاً، «لسه شغال عليه، لكن هينزل كامل في شهر ديسمبر المقبل».

عمرو دياب: سعيد بالمشاركة في معرض إكسبو دبي

وتحدث عمرو دياب عن مشاركته في حفله الأخير قائلاً، «سعيد بمشاركتي في معرض إكسبو دبي خاصة وأنني أحب دبي وقضيت فيها وقتًا طويلًا، كما أنني سعيد بكوني فنان مصري وأمثل مصر في هذا الحدث لأن مصر هي الأهم دائما لي».

وأضاف، «سعيد برد فعل الجمهور وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنهم في أي خطوة»

يذكر أن آخر أغاني عمرو دياب التي طرحها كانت هي «أنت الحظ» والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر قناته على «يوتيوب»، كما تصدرت القوائم الأكثر سماعًا في السعودية والكويت والإمارات.

«أنت الحظ» كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.