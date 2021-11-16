«إنت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» بالوطن العربي

تصدرت أغنية «إنت الحظ» للنجم الكبير عمرو دياب، قوائم الأكثر استماعا على مستوى الوطن العربي في تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي».

عمرو دياب يتصدر «أنغامي» بـ«إنت الحظ»

وتصدرت أغنية «إنت الحظ» قائمة الأكثر استماعا في مصر والوطن العربي، وكان عمرو دياب قد احتل المركز الأول في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا، خلال الأسبوع الماضي على موقع Youtube، حيث كشف الموقع عن الأفضل لهذا الأسبوع، حسب تصنيف Youtube Charts.

وجاء عمرو دياب في المرتبة الأولى، بنسبة مشاهدات لأغانيه وصلت لأكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، خلال أسبوع واحد.

يذكر أن أغنية «إنت الحظ» من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

الكوبليه المحذوف من أغنية «إنت الحظ»

وكان عمرو دياب، تصدر الترند، مؤخرا بعد حفلته في التجمع الخامس، التي غنى بها الجزء المحذوف من أغنيته الجديدة «إنت الحظ»، ويقول الجزء المحذوف: «الناس أرزاق والله، جربت أنا واسمع مني، فيك حاجة وسر إلهي، وعايش جنبك متهني».

وتقول كلمات أغنية «إنت الحظ»: «عارف إنت الحظ بعينه.. كان وشك حلو عليا كل اللي الناس شايفينه، ما يجيش واحد في الميه، من اللي أنا لسه ما قولتوش، أنا لو تبقي معايا بيترج القلب ويتهز، أنا لو تاخد عيني يا نور عيني عيني ما تنعز، والدنيا اللي اتمنيتها، ما خلاص أحلامي لقيتها، وبعيش اللي ما عيشتوش، ياللي مروقها علينا، أنا لسه بكلم قلبي، وبقوله ده جه ينسينا، أيام ضاعت من عمري ما يتحسبوش، أنا لو تبقي معايا بيترج القلب ويتهز، أنا لو تاخد عيني يا نور عيني، عيني ما تنعز، ده أنا خايف من عين اللي يغير، واللي يجز يجز، عارف إنت الحظ هو أنت الحظ، يا حظ بما إنك سر سعادتي وحبيبي ونصي التاني».