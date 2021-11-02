بحث الجمهور عن موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد عيشني، بعدما أحيا أمس حفله الغنائي في معرض إكسبو دبي، بعدما طرح منه أغاني متفرقة على مدار الأيام الماضية.

وكشف عمرو دياب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج et بالعربي، عن موعد طرح ألبومه الجديد عيشني قائلاً، «لسه شغال عليه، لكن هينزل كامل في شهر ديسمبر المقبل».

عمرو دياب يتحدث عن حفله الأخير

وتحدث عمرو دياب عن مشاركته في حفله الأخير قائلاً، «سعيد بمشاركتي في معرض اكسبو دبي خاصة وأنني أحب دبي وقضيت فيها وقتًا طويلًا، كما أنني سعيد بكوني فنان مصري وأمثل مصر في هذا الحدث لأن مصر هي الأهم دائما لي».

وأضاف، «سعيد برد فعل الجمهور وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنهم في أي خطوة»

حفل لـ عمرو دياب في دبي

وكان الهضبة عمرو دياب قد أحيا حفلا كبيرا في معرض إكسبو دبي 2020 وشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وقدم الهضبة ما يقرب من 20 أغنية من بينها أغنيات ألبومه الجديد «عيشني» و «رايقة» و«أنت الحظ» و«ببتدي من الزيرو» وغيرها من الأغنيات التي طرحها هذا الصيف.

عمرو دياب يطرح أغنية أنت الحظ والجمهور ينتظر باقي الألبوم

وطرح الهضبة منذ أيام أغنيته «أنت الحظ» والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر قناته على «يوتيوب»، كما تصدرت القوائم الأكثر سماعًا في السعودية والكويت والإمارات.

«أنت الحظ» كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.