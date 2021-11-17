استقرار سعر حديد التسليح في مصر وعالميا اليوم الأربعاء 17 نوفمبر

سجّلت أسعار حديد التسليح، استقرارًا خلال 37 يومًا دون أي زيادة في كل الأسواق محليًا وتراجعات عالمية لـ البليت والخردة، وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح في مصر وعالميا، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر كما يلي:

أسعار حديد التسليح

سجّلت أسعار حديد التسليح، استقرارًا سعريًا، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر في مصر.

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد الكومس بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

أسعار المادة الخام لحديد التسليح عالميا

استقرت أسعار مواد الخام لحديد التسليح عالميا اليوم الأربعاء 17 نوفمبر.

- يباع سعر خام الحديد 89.5 دولار.

- فحم الكوك يباع بسعر 375 دولارًا.

- خردة الصلب تباع بسعر 498 دولارًا.

- البليت بسعر 660 دولارًا.

- لفائف الأسلاك بسعر 765 دولارًا.

- المسطحات تباع بسعر 810 دولارت.

شعبة مواد البناء بالغرف التجارية

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إنَّ أي تراجع في الأسعار العالمية للخامات ينعكس إيجابيًا على السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ كل المؤشرات تشير إلى استقرار في الأسعار حتى نهاية العام الجاري من تراجع سعر البليت، ووقف تنفيذ قرار فرض الرسوم الوقائية على البليت وحديد التسليح ومنتجات الأولمنيوم.

وأشار إلى أنَّ نتائج القرار سيخلق منافسة سعرية بين الشركات لمزيد من جذب المستهلك، موضحًا أنَّ قرار إلغاء رسوم واردات خام البليت، سيستفيد منه المواطن حيث ستنخفض أسعار الوحدات السكنية حيث يمثل القطاع العائلي نحو من 60% من حجم الطلب كما سيخلق تنافسية وعروض سعرية.

وفي سياق متصل، قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنَّ رفع رسوم الوارد على ورادت خام البليت فرصة عظيمة لمصانع الدرفلة حديد التسليح، التي تنفست الصعداء بعد إلغاء القرار الذي دفعت ثمنه المصانع لقرابة الـ3 سنوات، فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد 3 ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح «البيلت».

وكشف عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنَّ القرار سينتج عنه وفرة في الإنتاج لسدّ احتياجات السوق، واستقرار وخفض أسعار حديد التسليح في السوق المحلي، وتوسيع كميات التصدير ذلك الاتجاه الذي تسعى نحوه الدولة.

وأصدرَت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، قرارًا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت، وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.