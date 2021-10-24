أسعار حديد التسليح ترتفع بقيمة 1400 جنيه للطن الواحد

ارتفعت أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع، بالمصانع الاستثمارية بشكل كبير ومفاجئ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، وجاءت ارتفاعات أسعار الحديد في سابقة لم تحدث منذ عدة شهور لترتفع بشكل كبير.

أسعار حديد التسليح اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح، اليوم الأحد، بعد زيادتها بقيمة 1400 جنيه للطن في بعض الشركات.

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 15600 جنيه بدلا من 14700 جنيه للطن بزيادة قدرها 900 جنيه، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 15300 جنيه للطن بدلا من 14400 جنيه، بزيادة قدرها 900 جنيه.

- شركة بشاي بـ 15400 جنيه بدلا من 14500 جنيه للطن، بزيادة قدرها 900 جنيه.

- شركة عطية بسعر 15 ألف و100 جنيه للطن الواحد بدلا من 13700 جنيه، بزيادة قدرها 1400 جنيه للطن.

- شركة سرحان بسعر 15 ألف و100 جنيه بدلا من 14300 جنيه للطن بزيادة قدرها 800 جنيه للطن.

- شركة العتال بـ 15 ألف و500 جنيه للطن، بدلا من 14600 جنيه بارتفاع قدره 900 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 15100 جنيه للطن بدلا من 13700 جنيه بارتفاع قدرة ألف و400 جنيه للطن.

- شركة المراكبي بـ 15100 بدلا من 13700 جنيه، بارتفاع 1400 جنيه للطن.

- شركة العشري الطن بـ 15100 جنيه بدلا من 13700 جنيه، بارتفاع 1400 جنيه.