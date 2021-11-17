التموين تضبط سيارة نقل تجوب الشوارع بمكبر صوت لبيع منظفات مغشوشة

ضبطت حملة تفتيشية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، سيارة «نصف نقل» محمل عليها 1650 لتر منظفات مغشوشة وعطور مجهولة المصدر، وبإجراء التحريات تمكنت وزارة التموين من الوصول لعنوان مصنع المنظفات والعطور المغشوشة، وشنت الوزارة حملة أخرى في طريقها الأن لضبط المصنع الكائن في إحدى المحافظات.

التموين: ضبط السيارة تجوب شوارع وسط البلد

وكشف عبد المنعم خليل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحملة التفتيشية تمكنت من ضبط السيارة وهي تجوب شوارع منطقة وسط البلد بالقاهرة، من خلال مكبر صوت يستخدمه قائد السيارة ومعه شاب أخر لبيع منظفات مغشوشة وعطور مجهولة المصدر محملة على السيارة بأرخص الأسعار.

وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن وزارة التموين توصلت إلى منبع تصنيع هذه المنظفات المغشوشة، حيث تأكدت الوزارة من وجود المصنع الرئيسي في إحدى المحافظات، وجرى إبلاغ مديرية التموين بها لشن حملة لضبط المصنع ومصادرة ما بها من مواد يجرى استخدامها في تصنيع المنظفات المغشوشة، وضبط القائمين عليه.

1650 لتر منظفات مغشوشة وعطور مجهولة المصدر محملة على السيارة

وذكر المهندس عبد المنعم خليل، أن الحملة التفتيشية وجدت السيارة محمل عليها 1650 لتر منظفات وعطور مغشوشة ومجهولة المصدر، كان من المفترض بيعها للمواطنين من خلال مكبر صوت أعلى السيارة، موضحا أن حملات وزارة التموين تجوب الشوارع والمحافظات بناء على تعليمات صادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع أي سلع رديئة تضر بصحة بالمواطنين.

وزارة التموين: معاقبة المصنع بتهمة الغش التجاري

ونوه خليل، أن قائد السيارة اعترف أن المصنع يوجد لديه أكثر من سيارة تجوب شوارع القاهرة وعدد من المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن القائمين على المصنع والسيارات المحملة بهذه المواد ستجرى معاقبتهم بتهمة الغش التجاري والإضرار بصحة المواطنين بسبب بيع منظفات مغشوشة ومجهولة المصدر فضلا عن احتوائها على ألوان صناعية ضارة.