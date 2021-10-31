«التموين» تضبط 5 أطنان جبنة منتهية الصلاحية في مخزن بوسط البلد

تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال حملة تموينية بقيادة عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، من ضبط 5 عنابر مخزن بها 5 أطنان جبنة «تلاجة» منتهية الصلاحية في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين: كلً الجبنة المخزنة المضبوطة منتهية الصلاحية

وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة التفتيشية نفذتها الوزارة بناء على تحريات وصلت للوزارة منذ أسبوع، منوها بأنه تم تجهيز الحملة منذ أسبوع حتى نفذت الضبطية اليوم، وتم اكتشاف أن كل الجبنة المخزنة منتهية الصلاحية.

ونوه عبد المنعم خليل بأن الجبنة المنتهية الصلاحية تم ضبطها في عنابر أحد تجار الجملة الشهير في وسط البلد، حيث تم ضبط 5 أطنان جبنة رومي و340 صفيحة جبنة بيضاء.