«التموين» تضبط لحوما فاسدة وخبزا غير مطابق للمواصفات بالمحافظات

شددت وزارة التموين على جميع المديريات والإدارات بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، حيث حررت إدارة العاشر من رمضان محضرا ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم الكبرى، لإعادة استعمال منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 40 كرتونة لانشون منتهية الصلاحية زنة الواحدة 18 كيلو جرامًا بإجمالي وزن 720 كيلو جراما.

كما حررت الإدارة 4 محاضر ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر ضد أحد أصحاب أنشطة لبيعه بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

ضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير

كما شنت إدارة تموين المدينة حملة على أحد المطاعم الشهيرة في الزقازيق، وتبين أنه يعمل بدون ترخيص، ويقدم أطعمة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت الحملة من ضبط 70 كيلو جراما لحوم مجهولة المصدر، و40 كيلو جراما لحوم مفرومة، و10 كيلو جرامات لحوم مطهية غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

خبز غير مطابق للمواصفات في الشرقية

وشن قطاع جنوب الشرقية حملة تموينية، اليوم الأربعاء، بمركز منيا القمح والقرى التابعة له، ما أسفر عن ضبط مخالفات متنوعة، على النحو التالي:

1- تحرير محضر رقم «3096 جنح ا .د .ط» ضد المواطن «ك .ع .م» صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة بحرز 10 كيلو جرامات، بقرية السعدين.

2- تحرير محضر رقم «3097 جنح ا .د .ط» ضد المواطن «و .ع .ع»، صاحب فرش جزارة، لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة، بحرز 10 كيلو جرامات، بقرية الحميدية.

3- تحرير محضر رقم «3098 جنح ا .د .ط» ضد المواطن «ج .م .ج» صاحب محل جزارة، لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة، بحرز 10 كيلو جرامات، بقرية شلشلمون.

4- تحرير محضر رقم «3099 جنح ا .د .ط» ضد المواطن «ر .ع .ر» صاحب محل جزارة، لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة، بحرز 10 كيلو جرامات، بقرية الصنافين.

5- تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن «ص .ر .م»، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جرامات في الرغيف، بقرية الصنافين.

6- تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن «ع .ف .ع»، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات في الرغيف، بقرية سنهوت.

7- تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن «ط .م .ط»، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات في الرغيف، بقرية كفر سمري.

8- تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن «أ .ع .ا» لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 11 جراما في الرغيف، بقرية سنهوت.

9- تحرير محضر ضد مخبز بلدى ملك المواطن «س .ع .م»، لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، بقرية كفر الشعاورة.