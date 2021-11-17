تردد قناة الكاس HD 1 الناقلة لمباراة الصفاقسي والنادي البنزرتي اليوم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين النادي الصفاقسي ونظيره البنزرتي، في إطار مباريات الجولة السادسة من المجموعة الأولى ضمن مباريات الدوري التونسي لكرة القدم، لذا ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول تردد قناة الكاس HD 1، المقرر أن تنقل مواجهة الفريقين اليوم الساعة 5 مساءً.

تردد قناة الكاس HD 1

يُضبط التردد على 11919 على القمر الصناعي نايل سات، باستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

يُضبط التردد على 12245 على القمر الصناعي عرب سات، باستقطاب عمودي V، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

يُضبط التردد على 10770 على القمر الصناعي سهيل سات، باستقطاب أفقي H، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

يُضبط التردد على 3660 على القمر الصناعي آسيا سات، باستقطاب عمودي V.

مباراة الصافقسي والنادي البنزرتي

ويسعى فريق عاصمة الجنوب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تخطي نجم المتلوي بهدفين نظيفين، والوصول بذلك إلى النقطة 12 واعتلاء الصدارة بشكل مؤقت، في حين يطمح نادي قرش الشمال لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بعد تحقيق فوزين متتاليين على حساب نادي حمام الأنف ونجم المتلوي بفضل توهج هدافه بولينغ دومبلي.

ويحتل النادي الصفاقسي المركز الأول بالتساوي مع الترجي الرياضي برصيد 10 نقاط، في المقابل يحتل النادي البنزرتي المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

وفاز الصفاقسي بـ3 مباريات من آخر 5 اجتماعات، وتنازل عن انتكاسة واحدة وتعادل واحد خلال نفس الفترة، وفي هذه الفترة من 5 مباريات، سجل الصفاقسي 4 أهداف واستقبل هدف وحيد.

ومن المقرر أن تقام المباراة على أرض ملعب الطيب المهيري المعروف باسم «ملعب مصطفى بن جنات» في مدينة المنستير بالجمهورية التونسية، بتعليق التونسي هيكل الصغير.