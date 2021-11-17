الملا: الغاز الطبيعي يلعب دورا مهما كمصدر رئيسي للطاقة منخفضة الكربون

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من قيادات منظمات الطاقة الدولية ورؤساء كبرى شركات البترول العالمية، لبحث واستعراض المشروعات المشتركة في قطاع البترول والغاز، وبحث فرص التعاون في مشروعات الطاقة منخفضة الانبعاثات والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي، فضلا عن التشاور وتبادل الرؤى بشأن المستجدات الخاصة بصناعة الطاقة عالميا، وذلك استمرارا لمشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021».

والتقى المهندس طارق الملا، بحسب بيان، جوزيف ماكمونجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، حيث ناقشا وجهات النظر بشأن عملية التحول للطاقة منخفضة الكربون، وأكد الملا الدور المهم الذي يلعبه الغاز الطبيعي، في مزيج الطاقة العالمي، كمصدر رئيسي للطاقة منخفضة الكربون، خاصة مع التوسع في تطبيق تقنيات إزالة الكربون.

مبادرة الحد من انبعاثات الكربون

ولفت وزير البترول، إلى مشاركة مصر في مبادرة للحد من انبعاثات الكربون التي أطلقتها الولايات المتحدة، على هامش فعاليات قمة المناخ COP26، وإلى التعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي في مجال الطاقة، والتي أُبرمت في عام 2019.

وأعرب أمين عام منتدى الطاقة الدولي، عن ترحيبه باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 العام المقبل، كما رحب بالمشاركة في النسخة المقبلة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس) في فبراير 2022.

وفي إطار التعاون المصري الإماراتي، عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية، حيث استعرض فرص التعاون بين قطاع البترول وشركة أدنوك، ويشمل ذلك مشروعات مصافى تكرير البترول الجديدة التي ينشئها قطاع البترول في إطار برنامج عمله الحالي لتطوير صناعة التكرير.

مشروعات تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه

كما استعرض مشروعات تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين مصر والإمارات، للإعداد الجيد وتوحيد الرؤى والجهود للوصول لمخرجات ونتائج واقعية وقابلة للتنفيذ بشأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 وCOP28، الذي ستستضيفه مصر في دورته المقبلة عام 2022 ثم الإمارات في دورته اللاحقة في 2023 .

الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي

واجتمع الملا، مع منصور الحامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية والوفد المرافق، واستعرض رئيس الشركة الإماراتية، الاستراتيجية الجديدة لها، والتوسع في أنشطتها لتشمل جميع أنشطة سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز، حيث تستثمر الشركة حاليا في مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، كما جرى استعراض الفرص المتاحة للشركة لزيادة مجال أعمالها وضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول في مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي.

وبحث وزير البترول، مع أوليفييه لي بوش، الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، والوفد المرافق، مجالات التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية، حيث أكد الملا أنّ التعاون المثمر والشراكة الممتدة بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير، يفتح آفاقا جديدة لتطوير الأداء في المشروعات المشتركة.

زيادة فرص الاستثمار

ولفت إلى أهمية التعاون في استخدام التكنولوجيات المتقدمة لشلمبرجير، وتحقيق الاستفادة المثلى من بوابة مصر للاستكشاف لزيادة فرص الاستثمار والأنشطة، بما يزيد معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي في مصر والتوسع في مناطق بكر جديدة خاصة منطقة البحر الأحمر.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشلمبرجير حرص شركته على تعزيز التعاون مع قطاع البترول في المجالات كافة، كشريك استراتيجي، خاصة في مجال التحول للطاقة منخفضة الانبعاثات، كما أشار إلى إنشاء وحدة جديدة في الشركة يختص بدراسة وتطبيق التكنولوجيات في هذا المجال، حيث جرى الاتفاق على دراسة وتنفيذ مشروعات فعلية لتطبيق تكنولوجيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالة الكربون.

والتقى المهندس طارق الملا، دون سامرز، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة وينترشال ديا الألمانية، بحضور المهندس سامح صبري، مدير عام الشركة في مصر، حيث بحث أنشطتها في مجال إنتاج الغاز والبترول في عدد من المناطق بمصر.

خفض الانبعاثات وتقليل كثافة الكربون للموارد البترولية

وأكد الملا أهمية الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي، بالتوازي مع العمل على تنفيذ مشروعات تهدف لخفض الانبعاثات وتقليل كثافة الكربون للموارد البترولية.

من جانبها، وجّهت الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، التهنئة للملا على اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 العام المقبل، وأبدت رغبتها في التعاون مع قطاع البترول لإعداد مخرجات تعكس الواقع وتبرز الدور المهم للغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة.

وأكدت دعم الشركة الألمانية لأنشطة للجنة الاستشارية لصناعة الغاز لمنتدى غاز شرق المتوسط، وجرى الاتفاق على الإسراع بتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة العمليات وزيادة الإنتاج، إضافة للتعاون في إطار تعزيز جهود القطاع لتحول الطاقة من خلال تنفيذ مشروعات محددة لتطبيق تكنولوجيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ولإنتاج الهيدروجين.

مشروعات تطوير مصافي التكرير

وبحث الملا مع وفد شركة وورلي برئاسة عمرو العبيدي، فرص وآفاق التعاون بين قطاع البترول والشركة، خاصة في مجال مشروعات تطوير مصافي التكرير وتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والهيدروجين.

وشددت الشركة على حرصها على توسيع أنشطتها في مصر ورغبتها في التعاون مع قطاع البترول لإعداد خارطة طريق للوصول الى الحياد الكربوني، خاصة في ضوء خبراتها في هذا المجال مع الدول الأخرى، والمساهمة في برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

واستعرض الوزير وأنتونيو بيتري الرئيس التنفيذي لشركة أسبن تك، مجالات التحول الرقمي في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وسبل الاستفادة من خبرات الشركة وحلولها في هذا المجال، وجرى مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال مشروعات تطوير مصافي التكرير والتحول الرقمي.

وعلى جانب آخر، تلقى الملا الدعوة للمشاركة في الدورة المقبلة من مؤتمر «سيراويك» في الولايات المتحدة، والذي يعد المؤتمر الأهم بصناعة الطاقة عالميا، وذلك خلال استقباله الدكتور دانيال يرجين رئيس مؤسسة آي إتش إس ماركت الاستشارية والتي تنظم الحدث، كما بحث موقف التعاون في الدراسة الجاري إعدادها في إطار عمل اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط.