«الملا» يبحث مع رؤساء كبرى شركات البترول الأمريكية أنشطتها في مصر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من المباحثات واللقاءات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية وقيادات المنظمات الدولية للطاقة، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021»؛ لبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وكانت أولى لقاءات الوزير، مع الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية؛ وبحثا سبل التعاون المشترك بين مصر ووكالة الطاقة الدولية؛ لإنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر العام المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تحرص مصر على التعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية كمنظمة دولية ذات ثقل عالمي وسبق لها التعاون في هذا المجال مع الدول المستضيفة للدورات السابقة من المؤتمر.

وناقش وزير البترول، عوامل النجاح اللازمة لتعزيز فرص نجاح مخرجات القمة المقبلة بشرم الشيخCOP27، لافتا إلى أن الدول الأعضاء في الوكالة رحبوا جميعا باستضافة مصر لهذا الحدث الدولي بالغ الأهمية.

واتفق «الملا» و«بيرول» على إعداد مقترح لخطة عمل محددة للتعاون بين مصر ووكالة الطاقة الدولية في الترتيب لقمة COP27؛ ليتم مناقشتها خلال زيارة المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لمصر لحضور مؤتمر مصر الدولي للبترول «ايجبس 2022» في القاهرة.

فيما أبدى المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ترحيبه بالمشاركة كمتحدث رئيسي في الدورة القادمة من مؤتمر مصر الدولي للبترول، المقرر عقده في شهر فبراير المقبل.

اجتماعات مع رؤساء كبريات شركات البترول الأمريكية

كما عقد «الملا» اجتماعات مع رؤساء كبريات شركات البترول الأمريكية، شملت شركات هاليبرتون وبيكرهيوز؛ لبحث أنشطتها الحالية في مصر وتعزيز التعاون مع قطاع البترول.

زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام

وأشار إلى أنه جرى مناقشة، خلال اجتماعه مع جو رايني الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون للقسم الشرقي من العالم، خطط الشركة في الفترة المقبلة في مجال زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام، وإمكانية الاستفادة من إمكانات بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في دراسة وتحديد جميع الفرص المتاحة والمناطق الواعدة.

وأشار «الملا»، إلى أن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في قطاع البترول، جذبت أنظار الشركات العالمية الكبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون وشجعتها على الدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر، مشيرًا إلى أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أظهرت مدى أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الشركات والجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات والعودة لازدهار صناعة البترول العالمية.

التعاون في مجال تحول الطاقة وخفض الانبعاثات

وخلال لقائه مع لورينزو سيمونيلي رئيس شركة بيكر هيوز، بحث الوزير أوجه التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية وتوسيع نطاق التعاون الحالي في مجال البترول والغاز؛ ليشمل التعاون في مجال تحول الطاقة وخفض الانبعاثات.

شارك في لقاءات ومباحثات الوزير بأبوظبى الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف.

جلسة وزارية متخصصة لتحديد مسار العمل المناخي

كما شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات الجلسة الوزارية المغلقة لتحديد مسار العمل المناخي من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP26» إلى COP27 بحضور وزراء وممثلين عن قطاع الطاقة من دول أفريقية وأسيوية وأوروبية، التي تم خلالها مناقشة وجهات نظر الدول المختلفة لمستقبل الطاقة في ظل السعي نحو تنفيذ إجراءات؛ للحد من ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجيات والسياسات المقترحة من الدول من أجل مواصلة أجندة الاستدامة الخاصة بهم والتخطيط نحو مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27».