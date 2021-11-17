ضحايا من الجانبين إثر تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

وقع عدد من الضحايا إثر تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، اليوم الأربعاء، مقتل سبعة جنود، وإصابة عشرة في اشتباكات مع قوات من أرمينيا على الحدود بين الدولتين السوفيتيين السابقتين.

وأعلن مسؤولون أرمن إصابة جندي وأسر 13 آخرين خلال القتال، أمس الثلاثاء، بينما فقد 24 آخرين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

أذربيجان: مقتل 7 جنود وإصابة 10 آخرين في اشتباكات مع أرمينيا

وتبدو هذه الاشتباكات الأسوأ منذ الحرب التي استمرت ستة أسابيع العام الماضي بسبب إقليم قرة باغ الانفصالي، والتي أسفرت عن مقتل نحو 6600 شخص.

واتهمت وزارة الدفاع الأرمنية جيش أذربيجان بفتح النار على مواقع أرمنية، وفي غضون ذلك اتهمت حكومة أذربيجان أرمينيا بالقيام بأعمال استفزازية واسعة النطاق على الحدود.

أرمينيا: إصابة جندي وأسر 13 آخرين

توقف القتال، مساء الثلاثاء، بعد أن تحدث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عبر الهاتف مع نظيريه الأرمني والأذري، وحثهما على وقف القتال.

كما تحدث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع على الحدود.

روسيا توسطت في اتفاق سلام نوفمبر الماضي

ودخلت أرمينيا وأذربيجان في نزاع مستمر منذ عقود بسبب إقليم قرة باغ الواقع داخل أذربيجان، ولكنه كان خاضعا لسيطرة قوات عرقية أرمنية مدعومة من أرمينيا منذ انتهاء الحرب الانفصالية هناك في عام 1994.

وتوسطت موسكو في اتفاق سلام في نوفمبر الماضي لإنهاء ستة أسابيع من القتال، والهدنة التي توسطت فيها روسيا سمحت لأذربيجان باستعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من إقليم قرة باغ والمناطق المحيطة به.