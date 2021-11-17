إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثرحادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق «مصر الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين في حادث تصادم سيارتين بصحراوي البحيرة، وحُرر محضر بالواقعة، ونقل المصابون إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مبروك سليمان بدر، 29 سنة، مقيم بالإسكندرية العامرية، ومصاب باشتباه كسر بالجمجمة، وأحمد ناصر فكري، 29 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ونورهان عادل فكري، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بمفصل الركبة اليمنى، وجاري عمل الإسعافات الإولية والفحوصات اللازمة.

انقلاب «توك توك»

كما استقبلت مستشفى وادى النطرون شخصين مصابين بجروح متفاوتة في حادث انقلاب «توك توك» بطريق النصر أمام مصنع العلاف، ونُقل المصابان لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين في حادث انقلاب «توك توك»، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وتحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من فوزي ممدوح عبد اللطيف، 22 سنة، مقيم في وادي النطرون، باشتباه بارتجاج بالمخ ونزيف بالأنف، ومحمد خالد، 32 سنة، مصاب باشتباه كسر في الجمجمة، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.