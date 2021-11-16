حبس المتهمين في واقعة قتل سيدة لسرقة مصوغاتها الذهبية في البحيرة

قرر المستشار محمود الجندي، مدير نيابة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، حبس المتهمين في واقعة قتل ربة منزل، تم العثور على جثتها أعلى سطح منزلها بقرية كفر خضير التابعة لذات المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة، إلى إخطار تلقاه اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة شبراخيت، يفيد بعثور الأهالي على سيدة مقتولة فوق سطح منزلها بقرية كفر خضير، تدعى «نجوى.ع.ع»، 37 عامًا، بجثتها آثار طعنات عديدة، ووجه مدير أمن البحيرة إلى سرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة السيدة وضبط مرتكبي الواقعة.

المتهمان قتلا السيدة لسرقة مصوغاتها

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الجريمة، وهما «مصطفى.م.ع»، 20 عامًا، عامل بمطعم، و«السيد.س.ال» 15 عامًا، طالب نجل شقيقة زوج القتيلة، ومقيمين بنفس القرية، وبمواجهتهما، أقرا أنه جرى اتفاق فيما بينهما على التخلص من المجني عليها، لسرقة مصوغاتها الذهبية، لمرورهما بضائقة مالية.

وأوضحت التحقيقات، قيام المتهم الأول بالاختباء حتى صعدت السيدة إلى سطح منزلها، وقام بضربها بسكين على رأسها حتى سقطت أرضًا غارقة في دمائها، وقاما بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، وهي عبارة عن خاتمين من الذهب و«دبلة» ومحبس.